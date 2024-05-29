世上最大郵輪出人命！　夢幻假期剛啟程「他離奇墜海亡」

▲海洋標誌號是世上最大郵輪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

皇家加勒比（Royal Caribbean）海洋標誌號（Icon of the Seas）是世上最大郵輪，26日從美國佛州出發不久，竟有一名男性乘客離奇墜海，儘管被緊急撈起，稍後卻宣告不治。

《紐約郵報》報導，海洋標誌號26日預計從佛州前往宏都拉斯，展開加勒比海之旅，未料航行到距離邁阿密港約300英里（約483公里）處，卻發生乘客墜海事件，全船停下約2小時搜救。

據悉，男子被帶回船上時，情況相當危急，之後因為傷勢過重身亡。船上其他乘客在X分享搜救相關影片，一些人對於落水者獲救時依然活著感到驚訝。

On Icon of the Seas right now. Someone jumped/fell overboard and now a Search & Rescue is taking place. Low chance they’ll be found. Hold your loved ones close, guys. pic.twitter.com/xYZbDV5Sza — GenAI Chad (@GenAIChad) May 26, 2024

美國海岸警衛隊（US Coast Guard）官員證實，一名男子參加為期一周的郵輪之旅，卻在第一天墜海身亡，「除了協助搜索，美國海岸警衛隊並沒有太多地參與這起事件」。

皇家加勒比表示，發現乘客落海後，船員立刻通知美國海岸警衛隊，並且派出救生艇，展開搜索行動，「在這個艱困的時刻，我們的關懷團隊向乘客親友積極提供支持與協助。」

海洋標誌號是世上最大郵輪，總噸位24萬8663噸，是鐵達尼號的5倍，可載7600名乘客與2350名船員，多達20層甲板，船上有劇院、溜冰場、水上樂園、旋轉木馬、40多間餐廳與酒吧，於今年1月27日首航。

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