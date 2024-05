世上最大郵輪出人命！　夢幻假期剛啟程「他離奇墜海亡」

▲海洋標誌號是世上最大郵輪。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

皇家加勒比(Royal Caribbean)海洋標誌號(Icon of the Seas)是世上最大郵輪,26日從美國佛州出發不久,竟有一名男性乘客離奇墜海,儘管被緊急撈起,稍後卻宣告不治。

《紐約郵報》報導,海洋標誌號26日預計從佛州前往宏都拉斯,展開加勒比海之旅,未料航行到距離邁阿密港約300英里(約483公里)處,卻發生乘客墜海事件,全船停下約2小時搜救。

據悉,男子被帶回船上時,情況相當危急,之後因為傷勢過重身亡。船上其他乘客在X分享搜救相關影片,一些人對於落水者獲救時依然活著感到驚訝。

On Icon of the Seas right now. Someone jumped/fell overboard and now a Search & Rescue is taking place. Low chance they’ll be found. Hold your loved ones close, guys. pic.twitter.com/xYZbDV5Sza