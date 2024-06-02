教召前突發燒　後備役男無故未報到下場慘了

▲後備軍人被教召，無故未到被送辦。（示意圖為教召訓練畫面，與本文無關／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

桃園陳姓男子先前接獲桃園後備指揮部教育召集令，但無故未前往規定地點報到，也沒有依照規定辦理免除，原因竟然是因為教召當天上午發燒身體不舒服，結果因此觸犯刑法。陳男被依意圖逃避教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判處2月徒刑，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

判決書指出，現年24歲的陳男2023年接獲召集令，原應依桃園後備指揮部核發召集符號112年度精誠甲字第230306號05（召集令號0363）教育召集令，於同月24日前往桃園市大園區中正東路埔心國小報到，而且召集令確實由龜山警分局員警於5月就送達陳男住處，由陳母代為受領並轉交給陳男。

陳男受教召前夕因突然發燒，當天上午身體仍不舒服，因此未依規定前往應召地點報到，也沒有請母親代為向部隊請假或是去看醫生，被認定「無故不參加召集，而逾應召期限2日以上，而未接受教育召集」，遭桃園市後備指揮部告發偵辦。

法官審酌，陳男明知自己身為後備軍人，依法有應受教育召集義務，卻無故未到闖下犯行，影響國家對兵員召集制度的運作及兵役的有效管理，應該受到責難，但陳男最終坦承犯行，衡量犯罪動機、目的與手段等，依《妨害兵役治罪條例第6條》適當量刑有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。