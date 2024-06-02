把握「芒種」！屬龍四方來財、屬猴貴人相助　超旺6生肖曝光

▲6月5日即將進入24節氣中的「芒種」，命理專家邱彥龍點名6生肖在芒種節氣期間「運勢爆棚」。（示意圖／翻攝unsplash）

文／CTWANT

6月5日即將進入24節氣中的「芒種」，命理專家邱彥龍點名6生肖在芒種節氣期間「運勢爆棚」，屬龍者有機會在職場上升官發財、大紅大紫；生肖猴、羊則有貴人相助、財運增長。另外，屬蛇者有無形磁場加持，在此期間很容易受到認同；至於生肖鼠雖然財運爆棚但意外的支出也多，屬兔則建議往遠方或網路發展，更容易得到名聲與財富。

邱彥龍分析芒種節氣期間（6月5日至6月21日）運勢最強6生肖，分別是：

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●Top6、生肖兔

生肖兔在這段期間對事情有所糾結，建議盡量往國外、異地、遠地發展，若有從事網路、高等教育或宗教領域者，可以得到名聲與財富，人際關係方面也有無形磁場庇護，但財運需要靠別人，有客戶、合夥人或另一半的助力可成。

●Top5、生肖鼠

生肖鼠這段期間財運爆棚，雖然事業、工作需要親力親為，但這樣做能增加工作順暢程度，也會為往後的財運與事業帶來莫大幫助，只是要注意錢財方面會有意想不到的花費。

●Top4、生肖蛇

生肖蛇這段期間有無形的磁場加持，顯現領導人的風範，在朋友間或團體中得到認可與喜愛，事業運與正財運皆強，建議多與人交流，貴人運強是拉攏人心的好機會。

●Top3、生肖羊

生肖羊這段期間容易受到別人關注，名聲能快速增長，也會擁有許多粉絲，受到男女老少的喜愛，同時有許多貴人相助，可以把握快速吸粉的好時機，但建議切勿有壞心眼、貪婪或說謊，以免惹來不必要的麻煩。

●Top2、生肖猴

生肖猴這段期間貴人相助、智慧提升，會有種莫名的幸運感，加上四方來財，財運增長速度快，邏輯也比以往更清晰，能靠名氣或官位增加財運，但要注意小人。

●Top1、生肖龍

生肖龍這段期間在事業上有升官發財的機會，名聲遠播，建議善用口才，為自己行銷，有大紅大紫的運勢。財運也非常強勁，四方來財，無論是正財、偏財或是事業財皆旺，但切忌壞心眼、說謊、貪婪等心態，才不會種下業根。

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