新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

▲新北市市長侯友宜出席「埋下誠實的種子-第二屆永慶誠實徵文比賽」新北市區賽頒獎典禮，鼓勵獲獎學生。

生活中心／綜合報導

由永慶慈善基金會舉辦的「埋下誠實的種子-第二屆永慶誠實徵文比賽」成績揭曉！ 6/1在新北市立圖書館三重分館2樓演講廳舉辦新北市區賽頒獎典禮，新北市市長侯友宜、新北市教育局局長張明文親自出席恭喜得獎學生。



新北市市長侯友宜致詞時表示，孩子是國家未來的主人翁，新北市府特別重視品德及適性教育，品德最重要的第一個基礎就是誠實、不說謊。侯市長也分享從小爸媽就教他要誠實，因為誠實是人與人之間信任的重要橋樑。



新北市報名最踴躍 近2000人報名



新北市政府近年來積極推動品格教育，培養孩子正確的價值觀、強化道德感與品格。長期推動「誠實」價值的永慶，為讓誠實價值向下扎根，在新北市教育局指導下，舉辦誠實徵文比賽，以「埋下誠實的種子」為主題，引導學生藉由寫作了解誠實的價值。新北市區賽獲學校及學生熱烈響應，共有156所學校、1997名學生投稿，是報名最踴躍的區域！

新北市區賽共選出105位得獎學生，為了感謝學校積極推廣誠實品格教育，永慶也額外致贈共25 萬元的獎學金給獲獎學校，私立辭修中學、海山高中國中部與新埔國小都有超過300位學生報名，各獲贈5萬元的「誠實教育推廣獎學金」；新埔國小的得獎人數最多，則再獲10萬元的「誠實教育績優獎學金」！

▲永慶慈善基金會董事長趙怡(圖右2) 在侯友宜市長的見證下，致贈獎學金給表現成果優異的學校。

永慶培育文字力與品格教育

主辦單位永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是我們待人處事的基本品格，透過誠實徵文比賽的舉辦，學生們在寫作時不僅可以反思自己如何實踐誠實，更可以訓練文字寫作技巧，最重要的是將誠實經驗化作養分，在未來無論在人生任何的階段，都能抱持一顆誠實的心面對所有挑戰。

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞時表示，永慶最重視的就是「誠實」，看到同學們的作品，描寫在面對困境與挑戰時，依然選擇誠實的心路歷程，相當令人感動。如同永慶經紀人在服務過程中，「好的壞的都要讓消費者知道」，唯有誠實才能問心無愧，消費者也才能做出正確買賣房子的判斷。

學生善用修辭法提升作文層次 描寫誠實的意義

「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」新北市區賽，國小中年級組冠軍五華國小姚巧楹認為「讓誠實為我們擦亮心底的那面鏡子，照映出明亮人生」。國小高年組冠軍鷺江國小陳祈祐則寫道「誠實的光芒如影隨行，指引我們走向正確的道路」，國中組第一名南山中學蔡昕樺，她認為「謊言是弱者的自卑，似玻璃，脆弱且無實，擋不住誠實的堅韌」，學生們善用修辭法將自己誠實的經驗變成一篇篇文章架構完整、用詞精準的感人作文。

▲誠實徵文比賽新北市區賽，新埔國小得獎人數最多，頒獎典禮上新埔國小校長陳維穎(圖中)與獲獎學生合影留念。

閱卷總評老師徐正芬針對學生作品指出，學生準確掌握住題目，從日常經驗出發，善用譬喻等修辭手法，提升文章層次，都給了誠實很棒的註解。徐正芬並鼓勵學生，除了課本的知識，平時要多觀察世事，生活上的所有隻字片語都與語文教育有關，而閱讀與理解甚至是表達能力，便是寫作精華綜合的呈現。

聯合報系今年二度承辦永慶誠實徵文比賽，聯合線上融媒體事業部業務一部郭浩涵經理表示，聯合報系長期以來都十分關注於台灣教育，期望能夠透過媒體的力量為台灣的教育環境帶來正向的改變。在這次比賽中，看到學生通過自己的故事和感悟，展示了誠實的重要性。期望透過徵文比賽，激發學生內心誠實的本質與強化寫作的力量，積極落實教育局品格教育的方針。

永慶善盡企業社會責任 推廣誠實品格教育

「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，將於6/2舉辦臺北市區賽頒獎典禮、6/16舉辦高雄市區賽頒獎典禮，以及在6/22舉辦台中區賽頒獎典禮。詳細得獎名單可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2024/



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