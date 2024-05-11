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社會 社會焦點 保障人權

撥294通110狂盧！警到場一看無言　台中男挨罰1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子今年3月間在深夜多次撥打110報案專線，警方獲報趕抵現場，結果發現是林男酒後的脫序行為，考量到他從2023年至今年3月間一共撥了294通110，製發勸導告誡通知單也不理，只好依違反《社會秩序維護法》將他送辦。台中地院法官日前審理此案，並依法裁處林男罰鍰1萬元。

▲▼電話。（圖／記者吳珍儀攝）

▲林男酒後狂撥110報案，讓警方感到很困擾。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，林男在今年3月4日晚間10時許多次撥打110報案專線，但警員到場之後，發現這只是他酒後的脫序行為；警員在事發隔日前往林男家要求提供報案內容相關證據，結果卻遭到拒絕。

經警方調閱資料統計，林男從2023年至2024年3月間，分別撥了281通、13通110，共計294通，且警方事後調查，上述報案均查無報案事證，雖然2023年9月間已經製發勸導告誡通知單，林男還是持續無故狂撥110報案，實在沒辦法，才決定依違反《社會秩序維護法》將他送辦。

台中地院法官認為，依法規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，得處以拘留或1萬2000元以下罰鍰，考量到林男撥打110的次數、手段、程度及所生危害等情形，最終判處罰鍰1萬元，全案仍可抗告。

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