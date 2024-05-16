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社會 社會焦點 保障人權

不爽約會被放鳥　莽男IG怒留言「腦殘」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

年輕男子小明（化名，以下人名皆同）2023年8月間因為不滿女子萍萍沒有依約和他一起外出，竟透過Instagram、LINE、打電話等方式騷擾，還留言痛罵女方「破X」、「腦殘」等話，結果反被一狀告上法院。台中地院法官日前審理此案，並依公然侮辱罪判處小明拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲▼ 手機App,臉書,Facebook,Facebook Messenger,IG,YouTube,Google,Snapchat,WhatsApp。（示意圖／CFP）

▲小明不滿被爽約，憤而在網路上留言辱罵萍萍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小明2023年8月間因為不滿萍萍沒有依約和他一起外出，竟基於公然侮辱之犯意，在3天之後登入Instagram帳號，接著跑到萍萍的IG公開貼文下方留言辱罵，包含「破X」、「X的」、「腦殘」等話。

萍萍不滿人格及社會評價受到貶損，於是自行向警方報案；另外，她還提到，小明除了使用IG留言辱罵之外，還曾傳送LINE訊息、打電話騷擾，罵她三字經、「乾脆去做酒店啦」、「怎麼不去死一死」等話。

而小明到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。台中地院法官認為，小明只是因為對萍萍感到不滿，就傳訊息、留言貶損對方的人格與社會評價，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，過去沒有前科紀錄，最終依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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