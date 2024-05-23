未禮讓害行人跌斷手　駕駛堅稱「她自己摔的」被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿林（化名）明知自己的駕照被註銷，仍在去年3月間開車上路，行經台中市區某路口時，沒有禮讓正在過馬路的行人A女，害對方嚇到跌倒受傷，因而挨告。雖然阿林堅稱A女是自己摔倒的，與他無關，但並未獲得台中地院法官採信，日前被依過失傷害罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿林堅稱A女是自己在斑馬線上跌倒的，跟他沒有關係。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿林的駕照已在2019年間被註銷，去年3月他仍駕駛自用小客車外出，行經台中市區某路口時，沒有暫停禮讓行人優先通行，就貿然左轉穿越行人穿越道；當時A女正在過馬路，因為閃避不及跌倒，導致左側橈骨遠端骨折併橈尺關節脫位。

事後A女自行報案，經警方調閱路口監視器畫面追查，這才循線逮到阿林。阿林到案之後辯稱，他看到A女的時候，A女頭低低的，監視器也有拍到A女低頭走斑馬線的畫面，「我有注意到她，所以我才停下來，（是）她自己摔倒的。」

然而，台中地院法官檢視雙方陳述、監視器影像截圖等證據之後，認定阿林確實沒有禮讓行人，導致A女閃避不及跌倒，因此不採信他的說詞。

法官表示，阿林明知駕照被註銷仍開車上路，已經升高發生交通事故的風險，行經行人穿越道時又未依規定禮讓行人，導致本案發生，考量到駕駛的過失程度以及A女所受到的傷害非輕，最終依過失傷害罪判處阿林有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。