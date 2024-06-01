8夯品買1送1、99元套餐超省！　漢堡王「超殺優惠券」爽吃1個月

▲漢堡王6月優惠券開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

爽吃整個6月！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券開吃，除了有「8款夯品買1送1」，包括漢堡、雞塊、薯條通通有，加碼還有2大激省銅板套餐，爽吃漢堡加點心、飲料百元有找，划算到不行，整張券狂省2792元，即日起限時1個月開跑。

漢堡王祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到。

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

而藏在「小資滿足餐」中的2款銅板套餐也是激省必吃，包括「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」及「經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯+中飲」，通通只要99元就能吃到。

除外還有4款銅板下午茶、8款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2792元，即日起至6月30日限時開吃，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等門市。

▲拿坡里大披薩、5塊炸雞桶限時下殺199元。

另，為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」門市也有限時優惠，至6月5日前祭出「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。