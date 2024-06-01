今天就喝！超商咖啡「買7送7」來了　姓名對中1字直接免費喝

▲7-11今（1）日限量開賣精品咖啡優惠，最高可省下770元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今天是6月1日，剛好還是周末，一定要喝杯咖啡打開美好的一天！就有超商今（1）日限量開賣咖啡優惠，精品美式直接下殺買7送7、精品拿鐵買7送4，最多可省下770元；另外，超商即日起至6月4日還有免費喝咖啡活動，只要姓名對中1字即可免費爽喝。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（1）日推出CITY PRIMA指定咖啡優惠，品項有大杯精品美式買7送7（限量4萬組）、中杯精品美式買7送7（限量4萬組）、大杯精品拿鐵買7送4（限量1萬組）、中杯精品拿鐵買7送4（限量1萬組）。

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡優惠品項一次看，限量開賣，售完為止。



另外，7-11高端咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，其中暢銷的「冠軍咖啡系列」由兩位杯測冠軍與品牌研究團隊共同研發，即日起全新升級風味，訴求以哥倫比亞沿安地斯火山脈種植高品質咖啡豆，並添用藝伎咖啡豆與衣索比亞西達摩日曬豆，果香濃郁甜感層次有感提升。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也推出2大優惠！即日起至6月4日，只要消費者身分證上有「冠」或「軍」任1字，即可至不可思議咖啡門市免費喝1杯中杯冠軍美式，每日每店限量10杯，換完為止；即日起至6月25日，消費者至不可思議咖啡門市購買中杯冠軍咖啡，可享免費升級大杯（不限冷熱），同時購買夏季冰手沖跟冰冠軍咖啡，加價49元就送品牌皮質手提杯套1個。

▲即日起至6月4日，只要消費者身分證上有「冠」或「軍」任1字，即可至7-11 !+? CAFE RESERVE不可思議咖啡門市免費喝1杯中杯冠軍美式。



全家門市即日起至6月2日則有「Let's Café大杯特濃拿鐵第2杯10元」優惠，不限冰熱爽喝；加碼至6月25日前還可享有「經典咖啡系列第2杯半價喝」好康，優惠品項包括經典美式、經典拿鐵、特濃美式、特濃拿鐵，同樣不限冰熱。

▲全家門市即日起至6月2日推出「Let's Café大杯特濃拿鐵第2杯10元」優惠。（圖／全家提供）