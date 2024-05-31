館長酸爆青鳥「從沒這麼看不起公民運動」　這票人最不尊重民主

館長這麼說 由蔡正元發佈於 2024年5月29日 星期三

記者趙蔡州／綜合報導

立法院近日審查國會改革法案，引起民眾發起「青鳥行動」在立法院外、各縣市街頭抗議。對此，「館長」陳之漢在直播中痛斥最不尊重民主的，就是參加「青鳥行動」的抗議者，認為這些人是在阻擋綠營執政貪污現形，甚至還有人說6歲就在關心太陽花「實在太會吹牛」，直言這些人根本是來面試的。

▲館長酸爆青鳥「從來沒有這麼看不起公民運動」。（圖／翻攝自youtube／館長惡名昭彰）

館長近期不斷在直播中談到國會改革、青鳥行動抗議等相關議題，前立委蔡正元在臉書轉貼他直播中的精華片段。影片可以看見，館長一邊播放抗議片段一邊痛斥，「今天晚上，最不尊重民主的，包含著外面這一票人，嘴巴講的民主，其實是反民主」、「拿著賣台、習近平當一個幌子，來這邊全力阻擋民進黨的貪污案」。

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館長說，「其實公民運動我都很看得起，從來沒有這麼看不起公民運動，就是這一次，你這一次，每個人都在睜眼說瞎話，每一個人都在昧著良心講話」、「每一個人來的論述就是，芒果乾三件套，第一為了民主、第二我愛台灣、第三中國X你X」。

館長接著還播放一名少女在抗議現場的演講畫面，少女說「太陽花我6歲，我雖然沒有被媽媽帶上街，但是我在家裡看著電視，而今年，10年後我站在這裡」。館長感嘆，「真的很會吹牛，6歲就在看政治新聞，6歲妳還在看卡通啦，妳不是看湯瑪士小火車、不是看佩佩豬喔，看立法院翻桌喔，別在那邊跟我吹牛了」。

館長感嘆，他原本以為可以看見當年太陽花的氣魄，結果這次抗議什麼都不是，果然是來面試的，「不敢衝喔，知不知道為什麼不敢衝嗎，因為沒有理嘛，我們今天看到一群為了利益而結合的人」、「你們是為了台灣民主自由嗎，還是出來幫民進黨洗地板的，如果真的是為了台灣民主自由，我們的國會必須要改革」。

▲「青鳥行動」立法院外抗議人潮。（圖／記者湯興漢攝）

攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，已於28日三讀通過，行政院長卓榮泰說要移請立院覆議，而民進黨團喊話要聲請釋憲。行政院發言人陳世凱30日表示，行政院未來收到立法院三讀通過的條文函文後，會由院內法律相關單位邀集學者專家一起研議，針對窒礙難行部分則會依照憲法增修條文程序，經總統核可後會移請立法院覆議。

至於是否有評估覆議成功的可能性？陳世凱說，行政院當然很希望在這次覆議提出後，能得到正面回應，希望提出覆議後，立法院能夠透過民主思辨對話過程，再次理性審視法案內容，讓爭議能早日落幕，因此也不預測提出覆議成功的機率有多大，希望能得到立法院正面的回應。

針對釋憲部分，陳世凱說，釋憲必須等到法律生效後才能向大法官聲請，所以必須等行政院覆議程序走完，以及總統公布法律後，才會對生效的法律研議是否提出釋憲，如果覆議得到正面回應，就沒有釋憲問題。