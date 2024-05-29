　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

接受挑戰掀起台南國小健康促進熱潮　鄭新輝領軍教育局16蹲接力

▲台南市教育局長鄭新輝接下挑戰，率領各科室人員計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝接下挑戰，率領各科室人員計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市保東國小校長張茵倩發起，響應台灣本土男子團體ENERGY的單曲〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞蹈動作，在全市國小掀起一股校園健康促進的風潮，為推廣校園健康促進活動，教育局接下發起者挑戰，於12所學校參與之後接力挑戰「16蹲」，29日由教育局長鄭新輝率領各科室同仁計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。

教育局長鄭新輝認同這樣的活動能夠讓學生們凝聚向心力，同時增進身心健康。完成任務後，教育局長鄭新輝也點名最辛苦的教育部，「16蹲準備好了嗎！」

黃偉哲市長表示，此次活動旨在引導大家不必盲從中國的短影音流行，激勵大家隨著音樂節拍自由律動的樂趣。不僅展現推動校園學子動感的熱力，且鼓勵學生健康飲食及積極運動，讓自己更為健康。

▲台南市教育局長鄭新輝接下挑戰，率領各科室人員計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝強調，藉此活動喚起各校對推廣學校健康促進計畫的重視；但也同時提醒參與師生活動前做好充分暖身，以避免膝蓋傷害。未來教育局將繼續推動類似創新的健康促進活動，期待在全市各校掀起關注健康的新風潮，讓每位學生都能在健康、快樂的環境中成長。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期推動校園健康促進相關政策，108學年度領先全國首創「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」並於台南市281所國中小推動，連續3年(2020-2022學年度)榮獲特優縣市與卓越獎殊榮，111學年更有新化國小獲得「健康促進學校特色獎勵計畫卓越金質獎」、日新國小獲得「健康體位特優」等多校榮獲健康促進全國獎項肯定，成效卓越。

參與活動的教育局人員表示，這次接力活動不僅有趣，更是一次難得的體驗，讓大家在過程中增進彼此的互動與友誼。教育局表示，這樣的活動不僅能夠提升學生的運動習慣，讓更多的學校和學生參與進來，共同營造一個積極向上的校園氛圍，未來教育局將持續努力推動更多有趣且有益身心健康的活動，讓健康活動成為校園生活的一部分。

▲台南市第十棒新市區新市國小挑戰16蹲接力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市第十棒新市區新市國小挑戰16蹲接力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，16蹲接力是由台南市保東國小校長張茵倩發起，第二棒東區大同國小、第三棒麻豆區大山國小、第四棒東山區東山國小、第五棒東山區吉貝耍國小、第六棒楠西區楠西國小、第七棒學甲區頂洲國小、第八棒中西區協進國小、第九棒新化區新化國小、第十棒新市區新市國小、第十一棒由二溪國小接棒、第十二棒坔頭港國小，第十三棒由台南市教育局主動接受挑戰，並指教育部「接招」。

▲台南市第十棒新市區新市國小挑戰16蹲接力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
北市警官爆性侵女兒　慘遭停職
深蹲「3大錯誤姿勢」超傷膝！醫示警：不少人要手術
快訊／林百里作東宴請黃仁勳　重量級企業大咖全到了！
財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎
北投女疑遭BB彈射擊！「大腿滲血」嚇壞報案
快訊／苗栗議員銀樓被搶！犯嫌盜走整盤金飾搭車逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接受挑戰掀起台南國小健康促進熱潮　鄭新輝領軍教育局16蹲接力

克服家境弱勢成科技小達人　新住民之女張力云獲2024總統教育獎

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二　謝舒凡要求重視安全駕駛

台中必比登名店「陳明統爌肉飯」爆食安問題　酸菜防腐劑竟超標3倍

桃市府秘書長詹榮鋒健康因素請辭　鐵道局副局長溫代欣6／1就任

展獲佳績　全國身障運竹市健兒表現亮眼

南投警銀4個月阻詐6283萬　縣刑大隊長化身「鈔票守護俠」宣導

西苑高中羽球隊全中運3連霸　締造隊史22年紀錄

2024國際健康瑜伽療癒節　花蓮秧悦美地登場

海洋油污染緊急應變　台南環局聯合10單位辦油污救災演練

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

潔西卡私約王心凌教韓文：是祕密～　記者會搶答中文…擔心全身黑太兇

接受挑戰掀起台南國小健康促進熱潮　鄭新輝領軍教育局16蹲接力

克服家境弱勢成科技小達人　新住民之女張力云獲2024總統教育獎

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二　謝舒凡要求重視安全駕駛

台中必比登名店「陳明統爌肉飯」爆食安問題　酸菜防腐劑竟超標3倍

桃市府秘書長詹榮鋒健康因素請辭　鐵道局副局長溫代欣6／1就任

展獲佳績　全國身障運竹市健兒表現亮眼

南投警銀4個月阻詐6283萬　縣刑大隊長化身「鈔票守護俠」宣導

西苑高中羽球隊全中運3連霸　締造隊史22年紀錄

2024國際健康瑜伽療癒節　花蓮秧悦美地登場

海洋油污染緊急應變　台南環局聯合10單位辦油污救災演練

記得儲水！高雄辦理停水連接作業　11區6／2將停水25小時

霸威斯7局優質先發　樂天5比3擊敗統一奪3連勝

LINE官方狂推「帳號健檢2.0」　３步驟設定好忘記密碼不用怕

三立違法入股中嘉案　NCC：8月底前須完成股權轉讓

生涯首場無四死球完封　哈瑪星不怪曾子祐失誤

印度5年GDP成長逾6%！專家看第五大經濟體「超日趕德」買進機會

梵克雅寶金質圓珠當主角　斜排手環、戒指更活潑

北市警官爆性侵女兒、性騷女警　警政署考績會決議停職

誠美材經營權糾紛　股東恆泰聲請定暫假處分遭駁回再提抗告

徐巧芯也反傅崐萁！　堅持「賴清德國情報告須回答立委提問」

李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞⋯網友嗨了

地方熱門新聞

必比登名店「陳明統爌肉飯」酸菜防腐劑超標3倍

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

曾之婕曝台南古都美名黯然失色

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

特教師推學生撞椅子！2歲童左眼側受傷

「最美檢察官」陳漢章講座民眾反應熱烈

桃市府秘書長詹榮鋒請辭　溫代欣6/1就任

張善政滿意度「6金5銀」　藍營議員曝關鍵

許淑華躍《遠見》民調4.5星縣長

新豐少棒為南投奪首座全國軟式棒球冠軍

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二

更多熱門

相關新聞

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二

台南市機車肇事死傷人數案高居全國第二

台南市議員謝舒凡指出，台南市在2023年的機車肇事死傷案件高達48332件，高居全台第二名，其中65歲以上長者無照肇事死亡人數卻高達89人，今年的1、2月的機車肇事也有8339件，長者死亡人數也有14人，且平均每個月都有100件以上的長者無照肇事。

海洋油污染緊急應變台南環局辦油污救災演練

海洋油污染緊急應變台南環局辦油污救災演練

清潔婦打掃疑忘關門　賊偷走50萬鑽石+手鐲

清潔婦打掃疑忘關門　賊偷走50萬鑽石+手鐲

台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線

優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線

關鍵字：

挑戰台南國小健康熱潮鄭新輝領軍教育局16蹲接力

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

昆凌2歲小女兒「做家事」！

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面