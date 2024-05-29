接受挑戰掀起台南國小健康促進熱潮　鄭新輝領軍教育局16蹲接力

▲台南市教育局長鄭新輝接下挑戰，率領各科室人員計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市保東國小校長張茵倩發起，響應台灣本土男子團體ENERGY的單曲〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞蹈動作，在全市國小掀起一股校園健康促進的風潮，為推廣校園健康促進活動，教育局接下發起者挑戰，於12所學校參與之後接力挑戰「16蹲」，29日由教育局長鄭新輝率領各科室同仁計19名，在市府2樓中庭孔子銅像前完成接棒儀式。

教育局長鄭新輝認同這樣的活動能夠讓學生們凝聚向心力，同時增進身心健康。完成任務後，教育局長鄭新輝也點名最辛苦的教育部，「16蹲準備好了嗎！」

黃偉哲市長表示，此次活動旨在引導大家不必盲從中國的短影音流行，激勵大家隨著音樂節拍自由律動的樂趣。不僅展現推動校園學子動感的熱力，且鼓勵學生健康飲食及積極運動，讓自己更為健康。

教育局長鄭新輝強調，藉此活動喚起各校對推廣學校健康促進計畫的重視；但也同時提醒參與師生活動前做好充分暖身，以避免膝蓋傷害。未來教育局將繼續推動類似創新的健康促進活動，期待在全市各校掀起關注健康的新風潮，讓每位學生都能在健康、快樂的環境中成長。

教育局長鄭新輝表示，台南市長期推動校園健康促進相關政策，108學年度領先全國首創「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」並於台南市281所國中小推動，連續3年(2020-2022學年度)榮獲特優縣市與卓越獎殊榮，111學年更有新化國小獲得「健康促進學校特色獎勵計畫卓越金質獎」、日新國小獲得「健康體位特優」等多校榮獲健康促進全國獎項肯定，成效卓越。

參與活動的教育局人員表示，這次接力活動不僅有趣，更是一次難得的體驗，讓大家在過程中增進彼此的互動與友誼。教育局表示，這樣的活動不僅能夠提升學生的運動習慣，讓更多的學校和學生參與進來，共同營造一個積極向上的校園氛圍，未來教育局將持續努力推動更多有趣且有益身心健康的活動，讓健康活動成為校園生活的一部分。

▲台南市第十棒新市區新市國小挑戰16蹲接力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，16蹲接力是由台南市保東國小校長張茵倩發起，第二棒東區大同國小、第三棒麻豆區大山國小、第四棒東山區東山國小、第五棒東山區吉貝耍國小、第六棒楠西區楠西國小、第七棒學甲區頂洲國小、第八棒中西區協進國小、第九棒新化區新化國小、第十棒新市區新市國小、第十一棒由二溪國小接棒、第十二棒坔頭港國小，第十三棒由台南市教育局主動接受挑戰，並指教育部「接招」。