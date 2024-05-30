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三星年中618購物節來襲　S23 Ultra 近7折、新制點數回饋無上限

記者蘇晟彥／綜合報導

三星每年年中618購物節來襲，包含Galaxy S24、S23 祭出超殺折扣、狂送好康，還有新制Samsung Rewards全商品1%點數回饋無上限以及線下三星智慧館購買指定商品，最高現折2000等等優惠，共推出3大寵粉活動，活動將於 30日開跑，邀請消費者享受智慧科技新生活。

▼Galaxy S24 買就送王品集團商品卡；Galaxy S23 Ultra祭出近7折超親民入手。（圖／三星提供）

▲▼ 三星,Galaxy 。（圖／記者蘇晟彥攝）

優惠1：超殺折扣、贈禮拿不完
活動期間於三星商城購買Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈送王品集團商品卡NT$1,000；Galaxy S23 Ultra祭出近7折超親民入手；此外還有配件最低3折起、限時限量NT$168好物開搶，清空購物車趁現在！

優惠2：點數加倍賺、回饋輕鬆享
Samsung Wallet於日前升級新制Samsung Rewards點數回饋機制，1點可折1元，買越多送越多！此外，若以LINE購物與LINE Pay在三星商城購買指定產品，則最高可獲LINE POINTS 10%+2%回饋（註三），點數賺到飽。

優惠3：來逛街！滿萬最高現折2千
活動期間於三星智慧館購買指定產品，不僅最高現折NT$2,000，更享穿戴裝置超殺加購價、延長保固1年等星級禮遇。

此外，於三星商城購買AI神機Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈NT$1,000王品集團商品卡，享受質感生活。前代演唱會神器 Galaxy S23 Ultra 256GB亦有限時限量近7折的甜蜜價，只要NT$28,900即可獲得旗艦級享受。此外，指定時段還有驚喜好物，期間限定NT$168限量商品：三星原廠配件2折起。

新制Samsung Rewards全商品1%點數回饋無上限；LINE購物與LINE Pay 10%+2%優惠聯擊
 Samsung Wallet再升級，新制Samsung Rewards點數回饋機制，讓消費者線上、線下輕鬆賺取點數，守護錢包一起來！除了一般消費透過Samsung Wallet支付可賺取點數，於三星商城或 Samsung Shop應用程式消費亦可獲得1%點數，使用效期亦自6個月延長至36個月，服務全面進化超有感。

▼Samsung Rewards全商品1%點數回饋無上限。

▲▼ 三星,Galaxy 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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