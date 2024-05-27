三星推3系列桌上型顯示器　4K AI影像升頻技術低畫質大躍升

記者蘇晟彥／台北報導

三星電子繼日前揭曉2024將上市的智慧顯示器登場後， 27日舉辦記者會，公開將在 2024 年上市的Odyssey OLED、Smart Monitor及ViewFinity 三大全新桌上型顯示器陣容，將持續搭上AI浪潮。對此，三星消費性電子產品事業群副總經理林俊元表示，「2023年，更以34.7%銷售額、28.3%銷售量領先全球OLED顯示器市場，未來，三星也將秉持一貫『創新』的理念」

▼2024年三星桌上型顯示器將推出Odyssey OLED、Smart Monitor及ViewFinity 三大系列新品。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



本次三星桌上型顯示器記者會上，揭露三大系列顯示器，包含首次在台推出OLED平面機型Odyssey OLED G8，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，更擁有全新抗眩光真霧面技術，為追求極致畫質的電競玩家提供全新選擇；智慧聯網顯示器Smart Monitor M8亦支援AI應用，全面提升娛樂體驗，滿足追求多功能螢幕的消費者需求；ViewFinity S8、S6顯示器配備全新90W USB-C輸出，提供精準的色彩表現。

電競玩家夢幻機種 Odyssey OLED G8神裝降臨

看準電競玩家對平面顯示器的需求，三星在台推出首款Odyssey OLED平面電競顯示器－Odyssey OLED G8，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，透過4K AI影像升頻技術，能將低解析度的影像畫面升級至類4K畫質，為使用者提供更細膩的視覺體驗。內建的動態冷卻系統，加入脈衝式熱管降低顯示器溫度，提供出色的散熱效果，確保在長時間遊戲下，顯示器依然保持穩定。

▼左 Odyssey OLED G8、右 Smart Monitor M8。



▼Odyssey OLED G6、G8採用抗眩光真霧面面板，大幅降低外在光源對畫面的干擾。





32吋Odyssey OLED G8和27吋Odyssey OLED G6皆採用抗眩光真霧面面板，透過低反射塗層與鍍膜方式，能較傳統塗層減少近五倍的反光，大幅降低外在光源對畫面的干擾，讓玩家於各種明暗環境中，均能享受舒適無反光的視覺效果。Odyssey OLED G8擁有240Hz更新率和0.03ms（GTG）反應時間，而Odyssey OLED G6則擁有360Hz更新率和0.03ms（GTG）反應時間，確保玩家在快節奏遊戲中暢行無阻，掌握每個致勝關鍵。奧德賽Odyssey OLED系列不僅在技術與規格追求極致，更兼具時尚俐落、酷炫有形的外觀，成為桌面上最吸引眼球的裝備。不僅如此，全新Odyssey OLED G8、G6採用輕巧易組裝的設計，無需專業技能或繁複的工具，只需幾個簡單的步驟即可完成。

智慧聯網顯示器Smart Monitor系列戰力再推升 結合生產力、娛樂的多工選擇

智慧聯網顯示器Smart Monitor系列專為追求多功能和智慧操作的用戶而生，今年也再推出Smart Monitor M8、M7、M5三款機型，其中Smart Monitor M7更推出高達43吋機種，放大娛樂視野。Smart Monitor內建OTT串流影片服務，提供多元的娛樂選項，更可透過一組滑鼠與鍵盤在PC及Smart Monitor間輕鬆切換，讓用戶在工作中的閒暇之餘，也能享受追劇小確幸時光；亦支援跨Galaxy平板和行動裝置的多功能操控，讓使用者無縫遊走在裝置之間。今年Smart Monitor全面新增運動追蹤功能，當與Galaxy Watch配對時，健身愛好者能一邊觀看串流影音，同時追蹤健康數據，讓運動與娛樂完美結合。

Smart Monitor M8為搭載AI功能機種，全新4K AI影像升頻技術能優化較低畫質的影片內容，達到近4K的畫質。而AI智慧抗噪模式則可偵測外部噪音，當環境音過大時，能自動提高顯示器中對話的清晰度，提升觀看電影或劇集時的聽覺享受。針對喜愛個人沉浸體驗的用戶，可在配戴耳機時享受360度環繞音訊，精準鎖定收聽方向，讓使用者無論追劇、參加視訊會議都宛如親臨現場。

ViewFinity創作者好夥伴 90W快充讓靈感不斷電

ViewFinity系列專為設計師、影像創作者設計，提供卓越的視覺體驗和精準的色彩調校能力，此次共推出ViewFinity S80UD、S70D、S60UD和S60D四款機型。最高支援4K解析度或100Hz更新率，確保畫面流暢，特別適合需要高流暢度的視覺設計工作者；而ViewFinity S80UD和S60UD具備90W USB-C接口，高達90瓦的快充，可為筆記型電腦及顯示器快速充電，提升工作效率，用戶再也不需因為電量不足而中斷創作情緒。為提升用戶體驗舒適度，ViewFinity系列指定機型配備高度調節支架，方便使用者長時間以最舒適的視角創作或辦公。憑藉ViewFinity系列的精確色彩表現及sRGB 99%的色域，為作品注入精準豐富的色彩，滿足專業人士需求。為持續落實企業環保使命， 2024年ViewFinity全系列採用至少14%的回收塑料，塑料部分無使用化學噴霧，包裝接縫處以膠水取代釘書針，使其更易回收，為地球永續盡一份心力。

▼Smart Monitor內建OTT串流影片服務，提供多元的娛樂選項，可在配戴耳機時享受360度環繞音訊。