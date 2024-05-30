嘉義市火葬場三期工程遷葬補償　5／14起3個月內開放申請

▲嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程遷葬補償開始申請。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程全長 1,547公尺、寬15公尺。市府民政處表示，今年度火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程遷葬補償已經開始可以辦理申請，遷葬民眾只要備妥身分證正本、印章、墓碑(前中後)照片、往生者除戶謄本、存摺封面影本等相關文件，可於今(113)年5月14日起3個月內申請。

嘉義市殯葬園區為嘉義地區唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務之殯葬設施場所，服務雲嘉嘉南等鄰近縣市地區民眾，為改善園區及周邊壅塞交通問題，經市府團隊爭取中央於111年6月22日核定總經費3億6,057萬4仟元(中央補助2億8,485萬3仟元、地方自籌7,572萬1仟元)，工程設計兼顧生態環境及美學，使園區周邊交通更加順暢、安全。工程完成後將與嘉義縣政府辦理第一、二期工程串接，打造園區環狀交通路網，改善交通瓶頸及提升順暢，降低道路沿線居民民怨，解決長久以來殯葬園區周邊交通問題，提升區域整體交通服務性能。

公告遷葬期間內，提醒墳墓所有人、關係人、管理人攜帶身分證正本、印章並檢附墳墓編號、遷葬前、中、後相片各1張、申請人金融機構存簿封面影本及往生者除戶謄本，向嘉義市殯葬管理所申請起掘遷葬及遷葬補償費（或救濟金）事宜；嘉義市殯葬管理所地址：嘉義縣水上鄉牛稠埔100之13號（電話：05-2891414、05-2891404）。