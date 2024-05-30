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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：國民黨是國會最大黨　朱立倫該為亂象負責

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（29日）在中常會批評總統賴清德，至今還沒就任總統，還在當民進黨主席。對此，民進黨發言人卓冠廷今（30日）回應，國民黨是立法院最大黨，卻聯手民眾黨強推擴權法案、沒收討論、破壞程序正義，引發超過10萬名民眾上街抗議，難道朱立倫沒有看到嗎？朱立倫身為國會最大黨主席，應該為當前國會亂象負責。

卓冠廷表示，國眾聯手強推粗糙不堪的擴權法案，沒收討論，沒有實質審查，又逼迫立法院在重大法案破例採取漏洞百出的舉手表決，造成諸多清點人數與統計票數的疏漏，甚至直到三讀最後一刻還在修改內容，明顯違法，這都是黑箱作業沒有討論所造成的弊病。

卓冠廷指出，具國民黨不分區立委身份的立法院長韓國瑜在出任立法院長後，本應退出黨派運作，中立主持議事，卻放任國會亂象叢生，一味偏袒護航國民黨，淪作無情的讀稿機，導致立法院在韓國瑜敲槌的手中通過毀憲亂政法案，「憲政危機的產生，國民黨應負最大的責任」。

卓冠廷指出，更有甚者，國民黨團總召傅崐萁提出「廢除監察院」、「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，卻又遭國民黨文傳會主委李彥秀打臉「五權分立是國民黨長期主張」。民進黨要請教朱立倫，到底認不認同廢除監察院？國民黨到底是聽傅崐萁的？還是朱立倫的？朱立倫一再把「當家不鬧事」掛在嘴上，身為掌控國會的最大黨黨主席，卻一再衝撞中華民國憲政秩序，引發十幾萬民眾走上街頭，造成民心不安。

卓冠廷強調，目前國會最多數是國民黨，立法院長也是國民黨的韓國瑜，然而朱立倫身為影響力最大的國民黨大家長，卻放任傅崐萁一再毀壞中華民國憲政，讓國民黨內立委將聲量與個人政治利益放在國家利益之上，造成國內政治氣氛劍拔弩張，對立持續升高。

卓冠廷說，包含國家重要的總統就職典禮，也未見朱立倫出席，連參與典禮的國民黨立委謝衣鳳都遭黨內同志攻擊，「呼籲朱主席在中國打壓台灣參與WHA、發動大規模軍演之際，朝野應團結一致共同努力，讓國家往正確方向前進，而不是一再使人民焦慮，削弱台灣內部的民主團結力量」。

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