墨爾本駐處接受《外交家》訪問　「國際對中國無理的容忍度下降」

▲我國駐墨爾本辦事處處長呂明澤。（圖／墨爾本辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

世界衛生大會（WHA）近日開議，台灣雖然已多年未受邀以觀察員身份參與，但越來越多國家在大會發言中挺台。我國駐墨爾本辦事處處長呂明澤日前接受「外交家」雜誌專訪時表示，台灣近年對WHO的貢獻能力增強，國際社會對中國無理行為容忍度也正在下降。

呂明澤在「外交家」雜誌的訪問中表示，關於台灣再次以觀察員身分參與世界衛生大會的道路，依然會繼續抱持期望。他強調，台灣近年來，對於世界衛生組織（WHO）的貢獻能力不斷在增強，於此同時，國際社會對中國無理行為的容忍度，也正在穩步下降。

呂明澤指出，許多國家已經開始認為，台灣能夠為全球醫療任務做出貢獻，包括美國、英國、澳大利亞、法國、日本、立陶宛、加拿大和捷克等國家都支持台灣重獲觀察員身分。

他表示，世界各國開始強烈反對自2017年以來，導致台灣被排除在外的行為，他舉例：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在5月發表一份聲明，特別敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參加即將舉行的世界衛生大會。

對於台灣在國際社會的處境，呂明澤表示，台灣習以冷靜態度來面對，當台灣被排除在重要機構之外時，則是轉而透過不同的途徑繼續努力。他說，台灣是國際社會的積極參與者，與世界各地的朋友保持緊密聯繫。

過去幾年來，台灣面對疫情的韌性方面，呂明澤指出，台灣經歷過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情重創，從中汲取防疫寶貴經驗；隨後面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），政府以「迅速」、「信任」及「透明」三大原則，且以科技整合醫療機制，來應變疫情變化，這些抗疫經驗可以供各國學習，為國際社會帶來貢獻。

由於世界衛生組織（WHO）制定2025年全民健康覆蓋受益人口新增10億人、2030免疫議程等目標做出貢獻。對此，呂明澤表示，台灣擁有全民健保系統，能夠在其他地區的醫療挑戰方面提供意見與援助，尤其是台灣珍視的太平洋地區盟友。

呂明澤表示，台灣雖然不是WHO會員成員，但在新冠疫情期間，全世界都看到台灣如何積極主動向世界分享數據。他說，如果台灣能夠以更集中方式共享數據和見解，不僅對台灣有利，也會對國際社會帶來更多的利益。