桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

▲男子開車上班途中突中風。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名婦人慌張的跑進中壢分局大崙派出所請求協助，她的丈夫外出上班途中打電話來，表示身體突然不舒服，還逐漸口齒不清，無法表達正確位置。警員王朝羣及王卲倫見情況急迫，全力從婦人轉達的「中正路」、「大圳」等關鍵字中拼湊出可能位置，成功在5分鐘之內找到人並及時送醫，把握黃金救援時間。

▲妻子偕同警方憑藉關鍵字找到昏迷的丈夫。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，61歲的黃姓男子21日6時30分從青埔高鐵站住家開車前往觀音區的公司上班，途中突然感到頭暈不適、視力模糊，黃男竭力先將車輛停靠路邊後隨即撥打電話向妻子求救，由於意識逐漸模糊，沒辦法完整說出確切位置，黃妻於是趕緊前往中壢分局大崙派出所向員警求救。

▲把握黃金救援時間及時將男子送醫。（圖／中壢警分局提供）

警員王朝羣及王卲倫憑藉對轄區的了解，靠著黃妻轉達的「中正路」、「大圳」及「加油站」等關鍵字，研判黃男可能的位置應該是在中壢區福祥路一帶，便立即出發前往搜尋，5分鐘後果然在福祥路一段附近的桃園大圳旁新建道路上，找到了幾近昏迷的黃男並緊急將他送醫，及時把握中風黃金治療時間，家屬也對員警的即刻救援深表感謝。