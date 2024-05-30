覆議不成將提釋憲　賴士葆：賴清德會把自己的路走進死胡同

▲身兼民進黨主席的總統賴清德。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，已於28日三讀通過，行政院長卓榮泰說要移請立院覆議，而民進黨團喊話要聲請釋憲。對此，國民黨立委賴士葆說，這將注定未來行政立法的關係劍拔弩張。選出來的總統只想當民進黨的總統，所有的政府機關依然只對執政黨效力，延續過去打著民主反民主的旗號，賴清德只會把自己的路走進死胡同。

賴士葆說，執政黨滿手策略，有的是辦法，就是轉個彎、換個道，要讓這個國會改革法作廢，反正所有行政機關和獨立機關都一如往昔為執政黨效力，所有的官員、綠委、網軍、側翼及社群媒體，從未停息每天用扭曲不實的資訊翼抹黑在野黨。

賴士葆表示，卓榮泰拜會在野黨團，談到國會改革法案覆議是依憲政程序做必要行為。民進黨對於憲法的遵守是選擇性的詮釋和執行，一切以對執政黨最有利為依歸。在國會改革修法的過程中，綠委不斷抹黑在野黨是毀憲亂政，大談五權分立的原則，在此要提醒民進黨，過去蔡政府為了批鬥國民黨，打著轉型正義的口號，在行政院底下成立黨產會、促轉會，為了讓其擁有調查權，甚至輾壓式的在立法院舉手表決訂定法源，即便把不法變成合法，依然是扞格憲政體制，對於自己的混亂憲政體制運作多年不以為忤，現在卻指著在野黨罵毀憲。

賴士葆批評，賴清德雙少數的政權依然無所不用其極地讓行政權專制獨裁，甚至要掐死三讀通過的法案，讓人瞠目結舌，這樣公然藐視國會就是藐視國會背後代表的多數主流民意，注定未來行政立法的關係將會劍拔弩張。選出來的總統只想當民進黨的總統，所有的政府機關依然只對執政黨效力，延續過去打著民主反民主的旗號，賴清德只會把自己的路走進死胡同。