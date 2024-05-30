1學期12萬！新北知名高中校園暴力　學生鼻樑遭打斷還被告

▲新北市某知名高中去年底發生校園暴力案件，二年級男學生在寢室遭室友爆打，當場鼻梁斷裂、血流如注。（圖／CTWANT提供）

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新北某知名高中以軍事化管理聞名教育界，是許多家長首選，卻於2023年底發生校園暴力案件，學生阿強（化名）因與同寢室友阿國（化名）潑水嬉戲時發生糾紛，阿強遭阿國掐脖暴打，最終導致鼻骨骨折、血流不止，得住院進行復位手術，下重手的阿國竟以「頭皮紅腫」為由，向被害學生提出傷害告訴，家長如今氣得說出真相，希望能還自家孩子公道。

「我們以為學校是最安全的地方，沒想到孩子竟在寢室遭受到這樣的傷害。」阿強父親難過回憶，該所學校每學期學費高達10至12萬元，他們考量孩子在國高中時期最容易受外界影響，而該校標榜校風嚴明、軍事管理，入校就得繳交手機，更有教官時刻把控，夫妻倆為了孩子的將來而選擇該校，如今竟成為最後悔的決定。

阿強父親表示，兒子在該學校從國中一路念到高中，期間成績都維持在班上前幾名，他也與同學相處融洽，如今進入高二，再一年就得面臨學測大關，卻在2023年12月底遭受暴力對待。

「我們半夜接到電話，說孩子受傷了，趕過去才知道兒子被打，且衣服上都是血。」阿強父親回憶，當時是兒子的同學深夜致電，電話中未清楚說明傷勢，而夫妻倆隔日上午趕抵學校，這才發現兒子頭部鈍傷、嘴唇滿血，連鼻骨都被打斷，起因則是學生間的潑水嬉戲。

據了解，該校男同學間常有潑水嬉戲行為，阿國在案發前曾三度朝阿強潑水，一次更在阿強上廁所時故意為之，阿強則在案發當天同樣潑水回敬，阿國發覺自己頭髮被弄濕後暴怒，衝回寢室便朝他一陣猛揍。

根據目擊同學描述，阿國回寢室後怒氣沖沖質問「剛是你潑我水嗎」，得到阿強肯定回應後，他便大力掐住阿強的脖子，將他壓制上床後再一陣暴打，期間更至少揮拳4次，拳拳都打向最脆弱的頭部，導致阿強鼻樑斷裂、血流不止，場面怵目驚心。

而受害學生試圖自我防衛，因而抓住阿國的頭髮想將他拉開，此舉卻再次激怒施暴者，其他同學見狀則連忙上前制止，與後知後覺趕到的教官一同把兩人分開，這才結束這場暴行，並由值班教官開車載著阿強送醫急救。

阿強父親表示，兒子遭受如此嚴重的傷害，事後更住院3天進行鼻樑復位手術，期間仍持續血流不止，術後2星期鼻子還得打著石膏，即使身體痛苦不堪，孩子仍為了期末考試返校參加，而比起身體承受的疼痛，心裡的陰霾更是難以揮散。

▲挨打男學生鼻梁斷裂，事後住院3天進行復位手術，更可能面臨醫美長路。（圖／CTWANT提供）

「與其說是怕那個學生，不如說更怕他接下來有什麼報復舉動。」阿強父親提到，校方直到暴力事件兩周後才將兩學生分寢，至今更讓他們在同一個班級學習，而校園暴力案件不斷發生，自家兒子在校期間都得提防著施暴學生再有下一步過激行為。

「對方其實一直在計算，他們認為法院都得去，有沒有賠償根本沒有差。」阿強父親說，校方聲稱對方家長有和解誠意，實際碰面後卻發現對方仗著自家兒子是未成年傷害，實際進法院也不會得到過重的懲罰，賠償部分則要交給法院判決，甚至為了營造雙方鬥毆局面，施暴者還向受害者提出告訴。

根據提告內容，阿國聲稱自己的頭髮在打人時被阿國拉扯，頭皮因而紅腫擦傷，自覺受到傷害，於4月底向阿強提出告訴，而受害學生一家接獲警方的筆錄通知時萬般錯愕，難以想像竟有「打人喊救人」的離譜情節發生。

▲阿強父親看到兒子挨打萬分心疼，如今施暴者又提告，讓他更擔心對方恐有更過激舉動。（圖／CTWANT提供）

「現在有在跟孩子商量轉學，但兒子自然是很不甘心，問為什麼是被欺負的一方要走。」阿強父親難過表示，為讓孩子安心學習、備戰學測，正研議轉學的相關事宜，兒子仍舉棋不定，他則決定說出真相，為孩子討回公道。

校方表示，之所以沒有立刻啟動校園霸凌調查流程，是因家長得知案情後體諒衝突狀況，因而「拒絕」啟動偵查，但家長近日有提出需求，已啟動相關流程。校方強調，案發後有持續輔導跟關注兩學生的狀況，而根據教育部規定，校方如認定學生有轉班需求，需經家長和學生同意或申請，但動粗學生沒有申請或同意轉班，此部分將再邀請兩方家長協調。

新北市教育局表示，校方表示本案為學生間惡作劇衍生之不當行為並已做妥適處理，但家長於5月20日向學校提出調查申請，學校即受理，並依校園霸凌防制準則規定辦理，本局持續追蹤學校處理。至於本案疑似校園霸凌，學校卻延遲校安通報，本局已函文糾正學校，避免上述類案再生。

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