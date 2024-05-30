18歲辣妹和人夫偷腥　10秒後遭元配2刀刺死

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西巴拉那州18歲少女費瑞拉（Maria Eduarda Alexandre Ferreira）和中年人夫外遇，光天化日之下一起相約和朋友見面，還做出親吻、摟抱的親暱舉動，卻沒想到55歲的正宮絲但丁（Shirley Aparecida Stante）會衝出來，當眾行兇刺死小三，把丈夫嚇得跌坐在地。

▲人夫與18歲小三多次外遇，正宮氣到遲到殺死小三。（圖／翻攝X，下同）



巴西媒體《g1》報導，事件發生在20日，偷腥人夫與費瑞拉約在一處戶外座位與朋友聚會。費瑞拉穿著藍色緊身連身洋裝現身，偷腥人夫一把攬住她的腰，兩人在朋友前無所畏懼，等費瑞拉坐下後，人夫還不斷上前親吻她。

監視器畫面錄下全程，兩人親吻後不過10秒鐘的時間，絲但丁衝殺而來，拿出預藏好的小刀朝費瑞拉右胸腹刺了一刀，又對她左肩背接近心臟位置刺一刀。丈夫上前阻止絲但丁，卻沒想到絲但丁也朝他揮刀，嚇得他跌坐在地。

費瑞拉在過程中起身逃跑，絲但丁也在行兇後隨即離開；然而，費瑞拉最終仍因傷勢過重，送醫後被宣告不治。

絲但丁行兇後躲藏了2天，22日在律師陪同下出面，並對警方訊問行使緘默權。警方調查，絲但丁不只一次攻擊費瑞拉，只是費瑞拉都沒有報案。