可樂成化骨水！35歲男當水喝骨質如8旬翁　一咳嗽「腿骨斷了」　

▲福州一名男子長期把可樂當水喝，結果骨質疏鬆如80歲老人。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

可樂不能當水喝！中國福州有一名35歲男子，在家中劇烈咳嗽後，竟把腿骨給咳斷，就醫檢查發現骨質有如80歲老人，而原因就是出在他長期喝碳酸飲料。對此，醫師也給出警示了。

據《Vista看天下》報導，葉姓男子在家中一個咳嗽後，大腿便開始疼痛難忍，經檢查是股骨乾中上段橫斷的骨折，醫師感到疑惑，因為大腿骨是人體最堅硬的骨結構，正值壯年的男性，一般只有在發生車禍或高處墜落等巨大衝擊，才會導致。

於是，醫院針對葉男進行骨質密度檢查，結果顯示其骨量只有80歲老人的標準。福建省第二人民醫院骨傷科主任董忠說明，葉男正是因為長期喝碳酸飲料，把可樂當作開水飲用有3、5年時間。由於可樂常常有加入磷酸，進入體內，會跟正常攝取食物中的鈣結合成磷酸鈣，磷酸鈣不易被吸收，鈣攝入量就不足。

▲葉男的骨量只有80歲老人的標準。（圖／翻攝自微博）



消息一出，引發一番議論，不少網友留言，「完了！我不敢喝了，我也是嚇死了」、「多讀2年書也不至於這樣」、「可樂成了化骨水」，也有人疑惑「可樂有這麼好喝嗎？」不敢相信可以喝這麼多。

事實上，可樂之類的碳酸飲料，或果汁類等，建議不要過度飲用，否則可能引發酸蝕症，導致牙齒大量腐蝕，不可不慎。

延伸閱讀

▸ 媽媽太強勢 害兄妹「年過40未娶未嫁」…他歎：寧願不結婚

▸ 見小叔每晚洗澡「跟婆婆一起」！ 人妻傻眼：說是要省水

▸ 難解思念情！ 澳女將奶奶骨灰入菜：讓祖母「永遠」陪在身邊