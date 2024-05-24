老婆嫌累不跟！他帶媽媽、2孩出門「被罵媽寶」傻眼了

▲平時小孩都是原PO帶的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「小孩都我教的，你教到哪了？」一名男網友發文表示，他雖然尊重女性，但也要看當事人的三觀是否正確，平時都是他在帶孩子，甚至小孩也是他媽媽載去上課，結果「我載母親、小孩出去被罵媽寶？」貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上發文表示，他是雙寶爸，一向尊重女性，「問題是當事人是否三觀正確？」他每天下班回家，就是幫雙寶洗澡、餵飯、哄睡，反倒是老婆把家裡當旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，平時小孩都是媽媽載去上課，放假則是他載孩子出去玩，結果「我載母親、小孩出去被罵媽寶？」他之前問過太太要不要出門，結果對方不是嫌累，就是臭臉、不陪孩子玩，「你娘家出去玩就很高興，跟我家就嫌棄」。

原PO更忍不住抱怨，老婆身體不好還每天都追劇到半夜，「說我家給她壓力大？是大什麼？有人煮飯給你吃，有人幫你帶小孩，什麼家事也不用做，是大什麼？小孩都我教的，你教到哪了？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「難得有你這樣的好老公，很讚」、「現在很多女生都這樣，我老婆也是」、「溝通不來的話，就是建議離婚了」；也有網友則認為，「感覺是婆媳同住耶！只要同住，心理壓力都會有的，無關婆婆公公對媳婦有多少幫忙，這種心理壓力通常另一半都無法理解體會」。文章雖引起討論，但也有網友質疑是「釣魚文」。