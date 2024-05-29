「這所科大」新生註冊率95%！校長親解百年名校額滿關鍵

▲臺中科技大學無懼少子化衝擊，招生創紀錄。 （示意圖／CFP）

文／梁任瑋、張如嫻／今周刊

臺中科技大學的五專部，至今仍是全國學生人數最多的公立學校，憑藉在業界豐沛的校友資源，以及優異的辦學品質，讓這所擁有105年歷史的名校，無懼少子化衝擊，招生創紀錄。

在少子女化效應擴大的挑戰下，臺中科技大學112學年度的整體學校新生註冊率達94.57％，五專註冊率更獲得100％的大滿貫，在全台各校中表現亮眼！

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「在追求『量』的滿足外，我們近年更著重於『質』的提升。」臺中科技大學校長陳同孝說，臺中科大更強調學業、就業「雙業」，與知能、技能「雙能」並重，藉以符合技職學校辦學精神，才是吸引學生就讀的最大利基。

已有105年歷史的臺中科大，是目前中部科大的最高學府，1919年創校最初名為臺灣公立臺中商業學校，後改名為臺中州立臺中商業學校。

45年日治時代結束、台灣光復，另名為臺灣省立臺中商業職業學校，後來省立臺中補習學校併入，63年改制成為省立臺中商業專科學校。

在系所與課程日益發展完善下，82年改隸屬為國立臺中商業專科學校，83年成為國立臺中技術學院，並陸續增設四技、二技、空專與碩博士在職專班，成為台灣知名的技術學院。2011年，與國立臺中護理專科學校完成合併，更名為國立臺中科技大學。

▲臺中科技大學校長陳同孝近年積極將校友資源與校內六大學院整合，帶動新生註冊率連年成長。（圖／今周刊提供）

系友返校 熱心傳承成功心法

因學制多元，臺中科大至今累積校友多達26萬人，各行各業皆有傑出校友。

自己的孩子也就讀臺中科大五專部，陳同孝就以家長身分分析，不像高中課程偏向死背，五專部上課方式與內容，比高中靈活，老師會要求學生上台報告，學習團隊合作，還規定到職場實習，可幫助孩子提早認識產業生態，及早找到興趣。

系友的力量，也是近年臺中科大招生額滿的關鍵，透過校友會安排，經常邀請學長姊返校分享專業知識或各項經歷，讓學弟妹得以站在校友的肩膀上看世界，除了培養積極的企圖心，以及傳承成功心法外，也擴大人脈版圖。

▲傑出校友新光銀行董事長賴進淵。（圖／今周刊提供）

校友談服務〉新光銀行董座視客戶為家人好友

賴進淵：業績好，關係就好

目前擔任臺中科大校友總會會長的新光銀行董事長賴進淵，年輕時立定志向要成為會計師，初中畢業後，就以國內最好的國立商專——臺中商專（臺中科大前身）為第一志願，並順利進入會計統計科就讀，五專畢業後進入東海大學經濟學系，求學期間都就讀中台灣的學校。

賴進淵人生的第一份工作，是任職於交通銀行倉庫科，「雖然工作不是很忙碌，但是環境很複雜，感覺上就有公務人員的心態。我覺得我是年輕人，我要出去闖一片天。」

要成功只有靠打拚，他後來選擇重新考試，在1980年以第二名考進當時的中國國際商銀（編按：後與交通銀行合併為兆豐銀行。當時中國國際商銀與交通銀行行員，皆是公務員）。

對數字敏銳 依數據做策略

那時的賴進淵年僅25、26歲，面對中國商銀各行員學歷都比他高，他思考著若要比學歷，可能差人一截，自許要比同事更加努力，因此立下志願，要當上有「國內央行總裁搖籃」之稱的中國商銀經理。後來他一路拚搏，終於在中國商銀期間升任至總處副總經理兼台中分行經理，到了兆豐銀行時期，則晉升為副總經理兼亞太市場總經理。

有臺中商專會統科的背景，讓他對數字敏銳度特別高，並用心牢記，要求工作上的各項數據務必精確。在業務管理上，他講求「數字管理」，常對部屬笑說，「業績好，關係就好。」他的部屬也習慣把各項數據記在心中，在管理及討論業務時，大家就有共同語言，透過數據的起伏變化，決定如何調整策略。

關心母校 發動捐款助學弟妹

他在擔任臺中科大校友總會會長期間，積極推展校友會與母校各項深度合作，推舉優秀校友返校演講、分享人生經歷，希望幫助學弟妹提早找到人生方向；同時，他也關心母校校務發展，推動校友會參與捐款學校的高教深耕就學協助計畫，搭配教育部一比一的配對基金，每年捐贈一百萬元予母校，作為在校學生獎學金，任內迄今已第四年，透過創造捐款加乘效果，幫助學弟妹能繼續安心求學。

賴進淵自認個人行事風格是「謀定而後動」，在新光銀行擔任總經理時，曾勉勵同仁，「我們是民營銀行，必須到野外狩獵打野戰，而不像是在公股銀行客戶多，可以在動物園裡打獵。」他這次回新光銀行擔任董事長的第一天，就召集所有總行單位主管開會，會議中引用輝達執行長黃仁勳所言，「記得，要跑起來，別用走的！」

在金融業職場服務超過40年，賴進淵用近半輩子經營所有客戶，讓客戶感受到只要有任何需求，第一個就會想到他。他也自認與客戶的往來，不僅僅是客戶關係，更像是一輩子的好朋友，甚至像是家人。他就算現在當了董事長，仍然繼續經營客戶，把關係建立好，加上銀行專業團隊的協力、勤勞地跑業務，數字就會一點一滴地呈現。

▲傑出校友亞洲光學董事長賴以仁。（圖／今周刊提供）

校友談創新〉亞洲光學老董不畏虧損勤練兵

賴以仁：要有把對的事，做到成功的決心

一身筆挺西裝，亞洲光學董事長賴以仁近年大多在國外奔走，今年76歲的他，依然意氣風發，滔滔不絕講起自家鏡頭新技術。

亞光被稱為「光學界的鴻海」，曾與大立光分庭抗禮，在數位相機產業衰微後，一度連六年虧損，後來靠著新技術跨入運動光學、車載、高階手機等領域，重回成長軌道。

並非光學專業出身，賴以仁為何歷經市場巨變，還能帶領亞光重振旗鼓？

在農家長大的賴以仁，父親希望他攻讀金融、到銀行工作，但他偏偏選擇學管理，考進心中的第一志願——臺中商專（臺中科大前身）企業管理科，在學期間還被選為科系代表，帶領同學上電視節目表演。「我都沒認真在讀書！」賴以仁雖然自嘲，但這卻為他日後職涯埋下領導與整合資源能力的種子。

賴以仁的第一份工作，也非光學產業，而是在台中加工出口區（現為潭子科技產業園區）擔任音響公司物料管理員，後來得知園區內有一家專做相機皮套的新廠進駐，才決定應徵，希望擺脫天天搬貨的工作。

進入新公司後，從廠務人員一路做到廠長，賴以仁曾被派往日本學做皮套。對日文一竅不通的他，邊聽邊學，更抓住與日本相機大廠交流的機會，替公司拿下富士、尼康、Olympus在內的大客戶。然而，他發現，比起低技術門檻的皮套製作，相機鏡頭附加價值更高，做一顆鏡頭，利潤就占了85％，若以當時台灣人力與材料成本計算，同樣品質的鏡頭，成本比日本製更低。

看好這項商機，賴以仁在1980年成立亞光，專做玻璃鏡頭研磨，還請來日本技師指導，但在技術還不成熟的情況下，良率難提升，導致公司不斷賠錢，直到日本一家望遠鏡品牌廠找上門，請亞光製造天文望遠鏡鏡頭，才緩解窘境。

1986年，哈雷彗星回歸，天文望遠鏡需求大增，亞光有整整一年，望遠鏡鏡頭的出貨量，從每月5百台成長至1萬台，帶動公司轉虧為盈，賴以仁至今仍印象深刻，「可以說哈雷彗星拯救了亞光。」

第一次度過難關，也許還靠著幾分機運，但1988年就進駐中國珠江三角洲的亞光，陸續面臨中國政府補貼本地廠商，並且挖角亞光的人才，加上數位相機產業景氣衰退，大立光靠著塑膠鏡片稱霸智慧型手機市場，導致亞光自2009年至2014年都處於虧損。

不坐以待斃 想盡辦法生存

不過，他與公司同仁並沒有坐以待斃，反而趁機勤練兵，研發新技術，跨入雷射測距儀、瞄準器等相機以外的應用。「經營企業都會碰到產業成熟期，這很常發生，」賴以仁坦言，那段期間的確艱苦，「但你要有恆心、毅力去改革，才有辦法繼續生存，與人家競爭。」

第二次亞光成功擺脫困境，到今日打入電動車、無人機、手機大廠供應鏈，並連年獲利，賴以仁給出的關鍵字，就是毅力。

「機會人人都有，重點是你有沒有抓到，且抓到機會以後，有沒有恆心、毅力去克服挑戰，還要有把對的事，做到成功的決心。」賴以仁並不是隨口說說，因為無論在精進產品或追求技術創新，他都全力以赴。

比如亞光的雷射測距儀鏡片，經過不斷改良，不僅尺寸縮小，測距也更遠，性能領先對手，因此拿下美國電動車大廠的訂單；團隊開發出適用於高階智慧型手機的模造玻璃與塑膠混合鏡頭，也已獲得陸系品牌採用。

賴以仁還看好超透鏡（Metalens）可取代現有複雜結構的多鏡片鏡頭，決定投入研發，與美國麻州大學技術合作，應用在虛擬實境鏡頭或臉部辨識，預計明年就有機會貢獻營收。

一群光學門外漢 登產業龍頭

「技術創新是無止境的，無論在哪裡，首先要對產業有興趣、長期鑽研，才會有成果。」賴以仁經常以這句話鼓勵員工。他透露，由於地緣關係近，亞光員工裡，來自臺中科大的學生就有63位，連他自己與總經理林泰朗也都是校友，很多人都是從光學門外漢，一路跟著亞光登上產業龍頭。

在賴以仁的經營哲學裡，毅力是推動技術革新、公司成長的核心，走過44年跌宕起伏的亞光，就是最好證明。

▲傑出校友成真（咖啡）社會企業創辦人王國雄。（圖／今周刊提供）

校友談創業〉成真（咖啡）社會企業創辦人奉行「151」哲學

王國雄：從事社會企業，是很棒的出發點

人生的樣貌，是由大大小小的抉擇總合而成。對於近50年前、當時僅15歲的成真（咖啡）社會企業創辦人王國雄來說，他可能沒有想過選擇就讀臺中商專（臺中科大前身），竟成為改變他一輩子職涯發展的轉捩點。

國中時期成績名列前茅的王國雄，高中放榜同時錄取了台中二中、台中高工與臺中商專，「當時因我的堂哥是臺中商專校友，很快地我就決定要追隨他的腳步，就讀五專（臺中商專）。」王國雄回想起當年的決定，坦言那時候年紀很輕，並沒有明確的人生志向，不過，眼看學長姊一畢業幾乎都順利地被公家機關、公股行庫網羅，讓家境小康的他，吃下一顆定心丸。

從原本被沉重考試壓得喘不過氣的國中生，跨入臺中商專五專企業管理科，王國雄有如離開籠中鳥兒般的自由，其中影響他甚深的一項經歷，是在專科三年級時協助校內社團的日文社重新運作，讓原本個性害羞木訥的他，學習溝通與領導的能力。

復活日文社 培養領導能力

「為了讓中斷5年的日文社復活，我不但要找指導老師、社團幹部，還要安排豐富的課程留住社友。」王國雄說，他第一個動作就是請到學校日文教學第一把交椅的曾煥榮老師，指導社團，透過歌唱、帶活動來學日文，果然成為招生一大亮點，讓日文社很快地就吸收到65位社員，堪稱當時校內第一大社團。

王國雄擔任日文社長期間，曾遇到校內舉辦園遊會。為了有別於其他攤位主攻夜市小吃，他突發奇想，舉辦套圈圈遊戲，竟讓當日收入突破5千元大關，成為日文社能夠維持運作的經費，並有能力可繼續主辦多元活動。

復辦日文社，讓它再度重出江湖，這件事情的歷練讓王國雄學習很多，也強化了領導能力。

回想起自己一生的職場經歷，王國雄不悔當年的選擇，感念在臺中商專所奠定的扎實商科基礎，在專三時就已學完中級會計，這也使他後來順利插班進入逢甲大學會計系，進入職場後一路在財務管理領域發揮所長，並轉戰安侯建業會計師事務所，更一路升任至中部顧問部經理。

33歲那年，王國雄應王品集團創辦人戴勝益的邀請，協助建立連鎖餐飲業的財務與管理制度，毅然離開穩定的會計師事務所工作。

提起這個在外人看似非常冒險的決定，王國雄笑說，當年念五專時，成績最好、最會考試的同學，都當上公務員，像他這般成績中等的人，最後自然而然都走上創業之路，當起老闆。念五專時期培養的創業精神，或許早已深植在他的心中。

5成利潤做公益 共聚善緣

王國雄自王品副董事長崗位退休後，2015年成立社會企業成真咖啡，他最為人所知的管理策略就是「151經營哲學」——創立一個新品牌要成功，所投入的資本額在一年要做到5個資本額的營收，並且賺回一個資本額。舉例來說，花了1千萬元開店，那一年就是要做到5千萬元的營收，然後還要賺回一千萬元。

王國雄說，早在王品時期，他就利用151的經營方程式，在王品集團開設許多店面、擴展許多品牌。他也認為，這個151最高指導原則，也適用在各行各業的經營邏輯上。

成真咖啡嚴格落實使用的咖啡豆，有超過一半是向非洲小農進口，再把50％的利潤，捐到非洲做潔淨水。由此可見王國雄充分地將151哲學，融合社會企業做公益的精神。

成真咖啡目前年營收逾兩億元，今年朝3億元邁進，在全台有15家實體門市，2022年疫情期間也進軍海外，在馬來西亞吉隆坡設點。今年事業發展重心是衝刺加盟事業及海外代理，王國雄希望以開設20家門市為目標。

「創辦成真咖啡後，台灣很多人很願意來幫忙社會企業，在做善事的這條路上，我一點都不寂寞，很多人共同聚一個善緣，我自己覺得滿開心的，人生第二座山從事社會企業，是一個很棒的出發點。」王國雄為現階段的人生，下了一個圓滿的注解。

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