送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗市中華路慈濟園區前路口，20日發生2部機車碰撞、釀成一對母女輕傷事故。一名左姓男子騎著一部機車，準備送貨進慈濟園區，疑未留意後方車輛動態，直接自右側猛往左橫切，後方一部電動機車反應不及發生碰撞，羅姓女騎士和4歲女兒一度被自己機車壓住，幸好送醫治療並無大礙。事故原因正由警方調查釐清中。

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

苗栗警分局警備隊副隊長古家榮今天（23日）下午表示，20日上午8時25分許左右接獲報案，指苗栗市中華路慈濟園區前路口，發生ㄧ起2部機車碰撞交通事故，造成2人受傷；苗栗警分局交通事故處理小組到場後，立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫。

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

警方調查，左姓男子（59歲）騎乘機車，載運2大包白米和一大捆粽葉，沿著中華路南往北行駛，行經園區前的網狀格路口，自右側路邊欲左轉時，後方同車道直行、由羅姓婦人（34歲）騎乘的電動機車，反應和煞車不及發生碰撞，一度造成羅女、站立腳踏板的4歲女兒倒地被電動車壓住，幸好附近熱心民眾等人協助脫困，母女由救護車送醫，所幸傷勢輕微。

警方說，左姓男子載貨準備送貨到慈濟園區，羅女載女兒要到幼兒園上學，2名駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前狀況，保持安全距離，如欲左轉彎，應緊靠內側車道或至交岔路口中心處再左轉，以策安全也避免交通事故的發生。

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）