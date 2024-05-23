　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗市中華路慈濟園區前路口，20日發生2部機車碰撞、釀成一對母女輕傷事故。一名左姓男子騎著一部機車，準備送貨進慈濟園區，疑未留意後方車輛動態，直接自右側猛往左橫切，後方一部電動機車反應不及發生碰撞，羅姓女騎士和4歲女兒一度被自己機車壓住，幸好送醫治療並無大礙。事故原因正由警方調查釐清中。

▲▼ 送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

苗栗警分局警備隊副隊長古家榮今天（23日）下午表示，20日上午8時25分許左右接獲報案，指苗栗市中華路慈濟園區前路口，發生ㄧ起2部機車碰撞交通事故，造成2人受傷；苗栗警分局交通事故處理小組到場後，立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫。

▲▼ 送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

▲▼ 送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

警方調查，左姓男子（59歲）騎乘機車，載運2大包白米和一大捆粽葉，沿著中華路南往北行駛，行經園區前的網狀格路口，自右側路邊欲左轉時，後方同車道直行、由羅姓婦人（34歲）騎乘的電動機車，反應和煞車不及發生碰撞，一度造成羅女、站立腳踏板的4歲女兒倒地被電動車壓住，幸好附近熱心民眾等人協助脫困，母女由救護車送醫，所幸傷勢輕微。

警方說，左姓男子載貨準備送貨到慈濟園區，羅女載女兒要到幼兒園上學，2名駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前狀況，保持安全距離，如欲左轉彎，應緊靠內側車道或至交岔路口中心處再左轉，以策安全也避免交通事故的發生。

▲▼ 送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

▲送貨機車路口左轉時，後方同向電動車反應不及碰撞，釀成電動車母女輕傷。（圖／警方提供）

ET快訊
新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難
日本買藥妝「被多收5000日圓」！　網曝黑心手法
《魷魚遊戲》女星現身台灣！　網認出「熟悉招牌」全嗨了
買進手遊股卻狂跌！董座「出招倒貨」　散戶痛賠149萬
北捷「賴打男」對女乘客狂按爆恐慌！　超扯動機曝
「圍台軍演」首波出擊影片！戰機滿掛實彈　艦艇編組奔赴演習區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

賴打男2天前就騷擾路人！家屬送醫後自行離院　又跑北捷玩打火機

24無主墓碑被噴紅「X」男帶液態硃砂落網　乩童驚：怨氣重！

談判破裂遭砍！新北男中刀跑步求救畫面曝　掀衣讓友人看傷勢

聯華食品大火奪9命！遭監院糾正　彰化縣府：清查138食品加工廠

北捷驚現「賴打男」！車廂內對女乘客狂按爆恐慌　超扯動機曝

送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

正妹深夜回家「遭歹徒持刀行搶」臉被劃花　惡匪竟是同棟住戶

快訊／假冒「中捷長髮哥」！發簡訊尋有緣人借5萬　警逮捕27歲男

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

賴打男2天前就騷擾路人！家屬送醫後自行離院　又跑北捷玩打火機

24無主墓碑被噴紅「X」男帶液態硃砂落網　乩童驚：怨氣重！

談判破裂遭砍！新北男中刀跑步求救畫面曝　掀衣讓友人看傷勢

聯華食品大火奪9命！遭監院糾正　彰化縣府：清查138食品加工廠

北捷驚現「賴打男」！車廂內對女乘客狂按爆恐慌　超扯動機曝

送貨阿伯「切西瓜」左轉穿越路口　機車雙載母女煞不住撞上慘摔

正妹深夜回家「遭歹徒持刀行搶」臉被劃花　惡匪竟是同棟住戶

快訊／假冒「中捷長髮哥」！發簡訊尋有緣人借5萬　警逮捕27歲男

買進手遊股卻狂跌！貿易董座「出招倒貨」...散戶接盤痛賠149萬

串流收視週榜／《鬼滅之刃》斬斷劇荒！6熱劇「網路口碑」排名升

年過半百大媽也報名！「手槍女王」袁非開課狂賣600萬

永續方舟館2024台東環境教育綠生活市集　6／1盛大登場

血肉果汁機無預警公開北流嘉賓！　「超重量級」網一看暴動

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：去看眼科

斷交以色列！　哥倫比亞總統下令：在巴勒斯坦設大使館

臺東縣衛生局抽驗端午應景食品29件　結果全數合格

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓　

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

「我不是神經病」！殺人未遂逃脫犯曝逃亡原因

獨／假名應徵臨時工！逃犯「誤寫本名」露餡

殺人未遂犯藏宿舍　室友曝他借菸又借錢　

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

獨／高雄39歲警官主動脈剝離　他組長3月前癌逝

即／高雄砂石車右轉撞機車　後座女乘客慘死輪下

受刑人強制治療17年　求停止：有那麼可惡嗎

簡郁紘逃亡4天三度變裝　落網面容曝光

夫妻雙載遭砂石車猛撞　他目睹妻被輾斃崩潰

更多熱門

相關新聞

蕭美琴合體徐筱菁手作飯糰　拚翻轉苗栗市

蕭美琴合體徐筱菁手作飯糰　拚翻轉苗栗市

民進黨性別平等事務部今（8日）於苗栗市舉辦首場「我們一起在路上」 手作工作坊，特別邀請準副總統蕭美琴、苗栗市長候選人徐筱菁攜手做飯糰，象徵女力團結、支持徐筱菁翻轉苗栗市，並與現場婦女團體的姊妹們分享女性從政與參與公共事務的點點滴滴。

650萬就可入手2房　苗栗成「房價凹陷區」首購族輕鬆成家

650萬就可入手2房　苗栗成「房價凹陷區」首購族輕鬆成家

邱鎮軍連任苗栗市長　捐120萬關懷弱勢

邱鎮軍連任苗栗市長　捐120萬關懷弱勢

即／苗栗市區公寓氣爆火警　「1狗1兔1浣熊」死亡

即／苗栗市區公寓氣爆火警　「1狗1兔1浣熊」死亡

即／苗栗市國華路車禍　女騎士卡中巴底命危　

即／苗栗市國華路車禍　女騎士卡中巴底命危　

關鍵字：

苗栗慈濟園區左轉橫切苗栗市

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面