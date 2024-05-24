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滑板神貓「包子」創金氏紀錄！10m滑行全世界最快　神片眾人嚇爛

記者鄭思楠／綜合報導

金氏世界紀錄的官網5月23日更新了一條最新的世界紀錄，一隻來自溫州的小貓咪「包子」以12.85秒的成績，創下「貓咪最快完成10米滑板滑行」金氏世界紀錄。包子目前1歲零8個月，金氏世界紀錄有關負責人透露，這個速度可以算得上是奇跡。

據《潮新聞》報導，矯健的身姿一躍跳上滑板，身體向前俯衝，後腿在地上快速蹬兩下，就像離弦的箭「起飛」了……，這隻滑板玩得超好的小貓咪叫做「包子」。

「包子」來自溫州，是美國短毛貓，今年才1歲8個月，別看牠年紀小，成就可不低，憑藉一「貓」之力創下了「最快完成10米滑板滑行」首個紀錄。

▲▼全世界最快！溫州「滑板貓」創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自潮新聞）

▲「包子」創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自潮新聞）

金氏世界紀錄有關負責人透露，此前貓類的獎項中鮮少出現來自中國紀錄保持者，獲獎人（寵物）多在歐美。為了此次「10米滑板滑行」的評比，主辦方綜合各方考量，設下了「25秒」完成門檻，沒想到被「包子」以12.85秒的成績輕鬆打破。

這樣的成績也出乎主人李江濤的意料。李江濤是一名資深寵物訓練師，他說，一開始，「包子」表現並無特別，和其他小貓一樣除了吃飯就是睡覺。

一次偶然的機會，李江濤發現自己在給其他犬類作滑板訓練時，「包子」的注意力格外集中，目不轉睛地盯著看，李江濤意識到「包子」對滑板產生了興趣，於是開始對其展開針對性訓練。

李江濤坦言，「與狗狗不同，貓咪的服從性、社會性、力量、耐力都要差得多，這也是很少有人訓練貓的原因。」李江濤稱，其中最難的就是讓「包子」走出去。

▲▼全世界最快！溫州「滑板貓」創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自潮新聞）

▲包子在訓練中。（圖／翻攝自潮新聞）

每當這時，李江濤都會一遍遍耐心安撫，用「美食誘惑」幫助「包子」轉移注意力。僅僅是到戶外的「脫敏」訓練，李江濤就用了近2個月的時間。

而這只是第一步，在滑板的訓練前，「包子」還進行大量的基礎練習，包括鑽圈、跳高、按門鈴、手推滾筒、腳踩籃球……，接下來的兩三個月，「包子」開始了馬戲團的訓練生活，逐漸煉成了「十八般武藝」。

有了前期的積累，「包子」開始滑板練習後上手很快，到了今年年初，「包子」已經能較自如地在平地滑行，還能完成在滑板上360度轉圈的高難度動作。在短短1個月內，10米滑板滑行速度從20多秒提升到了10多秒。

▲▼全世界最快！溫州「滑板貓」創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自潮新聞）

▲「包子」和主人。（圖／翻攝自潮新聞）

如今，「包子」踩上滑板，馳騁在路上，炫酷的打扮加上嫺熟的技能，引來遊客「哇」聲一片。李江濤將「包子」滑滑板的影片放到網上後，很快便引來網友圍觀，收穫了15萬粉絲，影片流覽量達上千萬。

「包子」接下來要迎來新一輪的訓練。李江濤已經為牠制訂了專項提升計劃，主要包括自主過彎、避障等訓練。李江濤提醒，「訓練貓咪是一個漫長的過程，需要主人有專業的知識，貓咪自身也有一定的天賦，從這個方面來說，並非人人適合做訓練員。對於寵物來說，愛牠才是最重要的。」

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