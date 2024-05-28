快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

▲民進黨團總召柯建銘預告一定會提出釋憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

歷經多日朝野肢體衝突、表決大戰，立法院會今（28日）三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，民進黨團總召柯建銘會後應詢表示，在總統公告實施3日後，民進黨團一定會提出釋憲，包括針對法案實體內容、法案審議過程的程序問題，將窮盡一切可能提出釋憲。

柯建銘晚間應詢表示，民進黨團一定會提出釋憲，但釋憲必須等總統公告實施3日後才能提出，這是必然的程序，此外，釋憲也有其法定要件和程序，民進黨團一定會遵守的。

至於是否將針對內容及程序均提出釋憲，柯建銘說明，釋憲有一定的程序和要件，當然，這中間必須尊重行政院的覆議，假若行政院提出覆議，立法院必須在15日內處理，處理完成後總統才會在10日內簽署並公告，這中間存在一些（時間），民進黨團一定會依法提出釋憲。

柯建銘指出，法案的實體內容一定違憲，此外，程序問題也充滿違法，包括表決數目不一樣、有程序性問題等，根據司法院大法官釋字第499案，認為國民大會修正議事規定的程序違憲，為實體性違憲，因此，民進黨團將窮盡一切可能提出釋憲

依據《中央法規標準法》第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力。因此，民進黨團若欲提出釋憲，應在總統賴清德依法公布、新法發生效力後提出。