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「世上被捕最多次」男子去世！一生坐牢1300次　蹲監獄6000天

厄爾因酗酒問題，頻繁出入警局，被捕入獄。（示意圖，photoAC）

▲厄爾因酗酒問題，頻繁出入警局，被捕入獄。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

美國一名酒鬼因為酗酒問題多次觸法，據資料顯示，他一生被逮捕高達1,300次，在監獄中度過逾6,000天，成為「史上最頻繁入獄」的人。但近期他已離世，結束戲劇性的一生。

綜合外媒報導，這名來自肯塔基州的男子厄爾（Henry Earl）在18歲時開始沉溺於酒精，因上班時醉茫茫，讓他丟了汽車旅館服務生的工作，1970年7月因攜帶隱藏武器而被捕入獄，從此踏上了「犯罪之路」。

根據地方政府過去數位化犯罪紀錄顯示，厄爾被逮捕超過1,300次，主要涉及酗酒相關罪行。而《鐵證報》（Smoking Gun）則據稱，厄爾一生中總共被捕1,500多次，監禁時間達6,000多天。

厄爾的驚人被捕紀錄使他於2004年登上了《吉米夜現場》節目，但當時他因為在監獄中無法親自參與錄製。厄爾最後一次被捕是在2017年4月，因「公共場所酒醉」而被拘留。

厄爾一生被捕高達1300次，人生有6千多天都在獄中度過。（翻攝X@ultimahoraenx）

▲厄爾一生被捕高達1300次，人生有6千多天都在獄中度過。（翻攝X@ultimahoraenx）

儘管厄爾多次觸法而經常出入警局，可是認識他長達10多年的天主教慈善機構創辦人拉姆齊（Ginny Ramsey）則認為，厄爾是一個充滿個性和幽默感的人，「如果你認識厄爾，不可能不愛上他」。厄爾人生最後7年因為生病纏綿病榻，最近傳出已經去世，享壽74歲。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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