國民黨團釋善意保留議程　洪孟楷：再生醫療法下周二拚三讀

▲洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院程序委員會今（28）日討論本週五（31日）及下週二（6月4日）議程。會後，國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨團在立法院程序委員會釋出善意，保留議程至周五院會處理，今天來不及審的法案排入議程，下周二拚全部三讀。

立院院持續處理藍白所提出的「立法院職權行使法部分條文修正草案」等案，但民進黨團不斷使用拖延作戰，讓審查速度緩慢，也拖延到已排入討論事項的《 再生醫療法草案》等審查進度。

洪孟楷指出，在民進黨團持續杯葛下，有可能無法處理完原列的討論事項，包括第5案《再生醫療法草案》、第6案《再生醫療製劑條例草案》，以及第7案《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案》。

洪孟楷強調，日前朝野協商取得共識，周五請行政院長卓榮泰到立法院做施政方針報告，他們絕對會尊重卓榮泰，讓院長順利上台施政報告，這是國民黨團的善意，希望行政院長準備就緒來立法院。

另，洪孟楷也補充，周五當天會預留1個小時認確議程，沒有共識就表決。如果當天沒有其他紛擾，行政院長約莫11時可以上台報告。

洪孟楷提及，之前民進黨團指控國民黨團在擋再生醫療雙法，這不是事實，因本次院會（24日、28日）都已排入，如果民進黨團不要阻擋第1案到第4案的國會改革相關法案三讀，現在已經處理到再生醫療雙法等後續議案。

