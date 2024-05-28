陳玉珍咬「手機信令」是政府監控人民　王義川：不懂可問新北

▲民進黨政策會執行長王義川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（28日）質疑，民進黨政策會執行長王義川指可用手機訊號定位分析群眾年齡，是人權大倒退。對此，王義川回應，他指的是「手機信令資料分析方法」，這是目前商業市場進行活動調查的基本方法，新北耶誕城也是以此進行大數據分析，如果不懂，可以問一下新北市交通局。

王義川昨晚在政論節目談及，可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複。對此，陳玉珍今天批評，「難道老大哥還在？」她說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，要求檢調應主動介入調查此案。

對於陳玉珍指控，王義川說，介紹一個用了很久的「手機信令資料分析方法」，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。

王義川表示，這幾周的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。他對這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，民進黨因無相關設備，非民進黨調查資料。

王義川說，陳玉珍針對自己對人流的分析，咬定這是國家機器還扯到國安單位，真是太會幻想了。如果陳玉珍不懂可以問一下新北市交通局，新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查。