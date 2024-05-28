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妹子花50元做愛心！拒收口香糖　下秒被阿嬤怒丟

手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

在路邊不時會看到有身障者或長輩販售口香糖，賺取微薄的生活費。但一名女網友分享，日前在路邊看到一名賣口香糖的阿嬤，因為她沒有吃口香糖的習慣，於是提出要求「我跟你買，但口香糖不用給我」，沒想到她給錢之後，阿嬤還是堅持要給口香糖，她拒絕收下，對方就直接把口香糖丟在地上，讓她當場傻眼。

原PO在Dcard發文表示，最近準備回家的路上突然被一名阿嬤抓住，詢問之後才知道，原來對方在賣口香糖，希望她可以捧場。不過因為她沒有吃口香糖的習慣，加上當下被嚇到，所以急忙拒絕後就離開了。

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不過她走幾步路後發現開始下雨，因此動了惻隱之心，追回去詢問口香糖的價格，並說「我跟你買，但可以不用給我」。但阿嬤仍堅持要給口香糖，她再次婉拒說「沒關係，我不用口香糖」，未料沒想到阿嬤下秒竟朝著她的方向，把口香糖狠狠丟在地上，她當場嚇了一跳，而對方看了一眼後繼續賣口香糖，讓她非常傻眼，但也只能把口香糖撿起來帶回家。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲阿嬤對著原PO丟口香糖。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後表示，「那阿嬤用丟的態度是挺不好的，看她生活也不容易就放寬點心吧」、「我遇過這個阿嬤，她真的會突然上來就抓住你的手，其實蠻恐怖的」、「也許下次乾脆不要撿，讓她自己處理」、「我遇到會直接無視，我會把錢捐給動物團體」、「不要撿就好啦，學一次乖吧，根本不需要同情心氾濫」。

也有人分享經驗，「我國中時也遇過一模一樣的事，買個口香糖只買一條，阿婆很不滿意，直接用臭臉扔給我撿，從此再也沒買過這類型的商品了」、「國小的時候曾經有一次買過一條嗨啾，當時涉世未深覺得阿嬤很辛苦就買了，結果聽到一條100塊？？？嚇到差點暈倒」、「以前有買過，我只要一條，她硬塞兩條給我，還要跟我收兩條的錢」。

但也有網友指出，「50好像是蠻常見的價格，畢竟他們要賺錢，我印象中都是聽到50、100。至於後面那個是你的錯哦，因為你不拿，那她不就成了乞丐嗎？雖然你沒想那麼多，但這是尊嚴問題，反正下次知道就好了」、「不食嗟來食啊各位，你是跟她交易，不是施捨」、「其實很多弱勢族群不喜歡別人直接給錢給他們，因為他們希望自己是靠自己工作賺錢，而不是靠別人『施捨』」。

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