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超扯畫面曝！幼兒園廁所設在走廊達7年　校長「2原因」回應了

▲幼兒園廁所設在走廊

▲市議員陳治文進行學校改善會勘，赫然發現幼兒園使用設在走廊的廁所。（圖／陳治文提供）

記者楊淑媛／桃園報導

幼兒園廁所設在走廊，竟已7年！桃園市議員陳治文日前進行學校改善會勘行程，赫然發現大溪區福安國小附設幼兒園的幼童，使用設在走廊的廁所，走廊廁所簡單的隔板、不對流的空氣出現異味，環境衛生不佳，陳治文27日表示，她要求市府教育局重視、立即改善，還給幼兒友善的如廁環境。

設置至今7年的福安國小附設幼兒園，目前該附設幼兒園招收2至5歲幼兒3班，總共52人，一直利用學校教室後方陽台的「走廊廁所」，早年使用的幼兒如今都已上國中，迄今仍未見改善，陳治文十分意外，會勘後要求儘速改善。

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▲幼兒園廁所設在走廊

▲福安國小附設幼兒園廁所設在走廊。（圖／陳治文提供）

市府教育局表示，經會勘確認需要改善，將考量幼兒及師生實際需求，由校方於本周內請建築師評估後，提出具體需求及概算，向該局申請經費補助進行調整改善。

福安國小校長蒙大慶指出，由於學校附設幼兒園的幼童年紀小，考量廁所不能離教室太遠，在符合法規下，礙於經費有限，才以簡單格間規畫廁所，隔板高度不至於發生幼童互相偷窺，建築師建議廁所可外推，或架高地板讓通風及排水更好，已接獲教育局要求研議改善如廁環境。

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