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社會 社會焦點 保障人權

欠2000不還卻狂炫4.5萬手機　3麻吉不忍了...亮刀槍助陣教訓

▲廖男欠錢不還卻買高檔手機，鄒男憤而開槍攻擊並搶走手錶及現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線逮捕鄒男、王男及楊男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區幸福路一處民宅，發生一起強盜、傷人案件。住在該處的男子，與3名友人相約在家中聚餐，席間友人得知，男子近期花了45000元購買三星手機，但之前所借的2000元卻遲遲未還，雙方發生口角後，男子遭友人持菜刀、空氣槍所傷，並搶走身上的手錶及現金2000元。警方循線，在土城、中和逮獲3人。

據了解，從事服務業的36歲廖姓男子，前天（25日）晚上8時許，約34歲鄒男、45歲王男及35歲楊男在家中聚餐，席間廖男拿出剛買的高檔手機，友人查看後詢問價錢，得知花費45000元購入三星 S24 Ultra手機，但鄒男想起，廖男之前跟他借2000元尚未歸還，卻購入高檔手機，立即與廖男發生爭吵。

▲廖男欠錢不還卻買高檔手機，鄒男憤而開槍攻擊並搶走手錶及現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鄒男持空氣槍對廖男射擊，並搶走手錶及現金2000元。（圖／記者陸運陞翻攝）

而在場的王男及楊男也認為廖男理虧，但廖男卻仍不斷爭論，鄒男突然掏出空氣槍，楊男則跑進廚房拿菜刀助陣，企圖控制廖男，雙方進而發生扭打，打鬥中鄒男持槍射擊，楊男則持刀攻擊，造成廖男下巴撕裂傷、右前臂及右手腕擦傷及左胸腹紅腫。隨後，鄒男搶走廖男手錶及2000元後，即逃離現場。

警方獲報，先將現場的廖男送往醫院救治，經治療後已無大礙。隨後調閱監視器，循線前往土城、中和等地，逮獲鄒男、王男及楊男，並查獲傷人的空氣槍，3人坦承犯案，表示因廖男欠債不還，才會拿走手錶及現金。詢後，警方依強盜、殺人未遂罪，將3人移送新北地檢署偵辦。

▲廖男欠錢不還卻買高檔手機，鄒男憤而開槍攻擊並搶走手錶及現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鄒男與廖男發生扭打，楊男到廚房拿菜刀助陣，劃傷廖男臉部。（圖／記者陸運陞翻攝）

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