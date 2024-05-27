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花蓮46對新人春季集團結婚　獲贈50吋電視+岩板證書新人禮

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日在理想大地渡假飯店舉行「113年花蓮縣春季集團結婚」，集團結婚以山海情石締結心為主題，證婚會場現代而典雅。婚禮由花蓮縣長徐榛蔚證婚，頒發以岩板雕刻而成、別具匠心的結婚證書，偕同男方、女方主婚人立法委員傅崐萁、壽豐鄉鄉長曾淑懿及男方、女方介紹人立法委員鄭天財、靈糧堂牧師蔡俊杰，共同為46對新人獻上最真摯的祝福。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚祝福新人百年好合，也以自身經歷向現場新人分享夫妻經營之道，她表示，感謝父母在童年期間庇護我們成長，但成年後新生的啟航，就需要另一半陪伴、啟發第二個人生，無論是人生的導師、事業的夥伴，或是在困難時一起走下去，互相扶持互相成長，希望在場新人都找到了最重要的另一半。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

傅崐萁表示，無論大家在外面怎麼打拼，最後還是要回歸最根本的溫暖家庭，希望在場新人相知相惜，夫妻間難免爭執，有小磨擦時更需要包容和討論，才能夫妻同心齊力斷金，一起突破未來挑戰的難關。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

證婚儀式在悠揚樂聲中由新人搭乘愛情列車與愛之船進場揭開序幕，並由熱情奔放的西班牙佛朗明哥舞蹈表演出呈現新人彼此之間的愛情。典禮中，花蓮縣政府為每對參與新人準備的55吋液晶電視成家禮，由理想大地吉祥物與舞者在歡樂中送達現場致贈代表新人，現場宛如一場盛大的嘉年華。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

典禮最後，徐榛蔚、傅崐萁與代表新人共同拉起象徵姻緣紅線的幸福彩帶，翠綠草地所襯出的湛藍天空瞬間充滿象徵愛情的粉、白雙色氣球的飛舞，祝福新人們幸福啟航、飛揚未來，為春季節團結婚活動帶來甜蜜絢爛的壓軸高潮。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民政處長明良臻表示，縣府辦理集團結婚迄今已進入第33屆，見證了2,384對新人的幸福時刻。經由縣府團隊長久的耕耘努力，每年報名參加花蓮縣集團結婚的新人十分踴躍，集團結婚已經成為幸福花蓮的代表之一。

▲▼花蓮縣春季集團結婚以山海情石締結心為主題，46對新人走上人生新舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年秋季集團結婚訂於10月20、21日辦理，家庭教育中心規劃於7月27日及28日辦理2場次婚前教育課程，請準新人留意相關報名資訊，把握機會加入集團結婚行列，共同見證浪漫時刻。

花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員林正福、林品仰、縣議會祕書長陳德惠、花蓮縣佛教會釋會旭法師等人出席見證新人嶄新人生的開始。
 

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