同事放棄10萬高薪跳槽！公務員嘆將淪「基層勞工」：是不是選錯了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者朱祖儀／綜合報導

原先公務員被認為是工作穩定、薪資優渥的鐵飯碗，但近年來越來越多人抱怨待遇大不如前。近日一名網友就說，原本生活穩定和薪資保障，是他選擇當公務員的原因，可是現在無論怎麼做好像都不夠，近來還有許多有能力的同事放棄10萬高薪選擇跳槽，讓他不禁思考，自己的選擇是不是錯了？

原PO在Dcard發文表示，起初想要待在公職，是為了工作穩定可以養家，結果經過幾次政黨輪替，公職人員淪為箭靶，「沒有尊重、沒有體諒，只有公僕的標籤，永無止盡的績效、列管、KPI、研考，年年創新，年年服務品質提升，彷彿永遠都做得不夠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本來他已經放棄，想抱持著吃不飽、餓不死心態生活，不過近來看到許多有能力的同事和頂尖大學的研究生，放棄月薪7至10萬的主管職，跳槽到民間企業，最差的也選擇到半民營的機構，「才猛然驚醒自己是不是選擇錯了」，考慮是否該轉行。

另外，離開的同事也說，民間企業的主管職不僅負責的業務更為單純，下屬也比較少，但薪資和福利都比公職更好，退休金算起來也差不多。他不禁感慨，在雙北公務員的薪水根本無法吸引真的有能力的人，而「這些有能力的好同事好長官都跑了，本科大學的畢業生不願意考，未來的公職人員真的就變成考試資格的基層勞工了」，他也只能在這個社會中被迫躺平了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



許多網友看了很有同感，「被強迫躺平，說到心坎」、「認同…不能再同意更多了」、「26歲一畢業就進公家，現在快30歲回頭看看這幾年，原本學的專業已經忘到趨近於0，每天像著白痴一樣，做著毫無意義的雜事」、「早早就離職了，錢多事少離家遠，刁民只會說你活該，不爽不要做」、「我還以為這篇是我打的，如今我任職公家7年，也寧可轉換跑道了，那薪水真的顧不起家也養不起家」。

但也有人反駁表示，「地點也是很大因素，北部有更多更好的工作機會，高雄這邊公職國營這種鐵飯碗還是很搶手的，因為業界待遇大多更差、老闆更慣」、「路是自己選的，個性決定命運」、「真的有能力的哪都能去，留下的就是有自知之明、苟且偷生，沒什麼好抱怨的，行動才是關鍵」。