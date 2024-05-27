蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九卸任後，依規定享有的8年特勤禮遇，20日起正式結束，「中興警衛組」正式解編，後續的警衛安全任務，轉由內政部警政署派遣執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（27日）接受專訪透露，今年1月13日選舉以後，前總統蔡英文主動對前總統馬英九釋出善意，即使沒有禮遇，也應該要有維安保護，指示警政署主動跟馬辦聯繫及開會，至少8人來保護馬英九的人身安全，但馬習二會之後，綠營發動史無前例的猛烈攻擊，「連蔡英文也扛不住，善意也就沒有了。」

蕭旭岑強調，今天不是說卸任8年了還要求什麼公家資源，只是要呼籲不要讓側翼去攻擊前任總統。卸任總統的安危是台灣社會的共同責任，即使你非常不喜歡馬英九，有理性的人都知道，若馬英九的安全受到威脅，對台灣社會是不利的，大家一定要非常小心、注意這件事。

蕭旭岑提到，馬英九今年4月與習近平會面，習釋出善意後，台灣內部一度覺得春暖花開，但民進黨卻對馬英九發動史無前例的激烈攻擊，側翼全面出動，「我看到有人在網路說要集結去馬英九家嗆聲、用三字經問候馬賣台，還罵他馬英狗，我們這些幕僚看到都相當憂心。」蕭旭岑呼籲，總統賴清德一定要約束黨內極端，不要縱容這些綠色政客、1450側翼出來攻擊馬英九，這沒有必要，但仇恨是會累積的。

蕭旭岑進一步指出，從賴清德520兩國論、中共軍演、立法院被包圍、藝人效忠，立法程序問題變成反中，這樣的氣氛下，所有主張兩岸要交流的人，是不是都會被視為中共同路人？甚至親綠學者李忠憲還喊出「要準備吊路燈名單」，在這樣的氛圍下馬英九一定是首當其衝，因為他見習近平，且極力呼籲兩岸不能發生戰爭，「這樣的氛圍賴總統能忍受嗎？」