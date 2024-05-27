黑糖糕沒標價貴別家3倍　他酸北埔「墾丁化」！1關鍵反打臉

▲原PO在北埔老街買黑糖糕。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前到新竹北埔老街走走，想買塊黑糖糕，雖然沒看到價錢標示、店家也沒說，但他並沒有想太多，只是告知店家「要切」，結果結帳時，才知道1個要120元。相比其他家1個40、3個100元的，原PO頓時覺得像到了墾丁，「不是吃不起，同一條街，同樣東西3倍價錢。」不過，就有人點出2關鍵，認為原PO理虧。

這位網友在爆廢1公社直批，「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」原來是他想買黑糖糕，發現沒有寫價格，想問店家時，對方沒說價錢，只問他「切不切？」他沒想太多就點頭。

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結果店家切好、結帳時，他才知道1個120元，不禁傻眼，「老街1個40元、3個100元」，強調不是吃不起1個120元的黑糖糕，只是同一條街，同樣東西卻要3倍價錢，似乎不太能接受。

不過，看到貼文後，許多人紛紛直呼，「不回答怎麼還敢冒險？」「只要不標價，一律拒買」、「不說就別買啊！我個人覺得北埔蠻好買的，但不說價格的店家我不會去買」、「問到不說價錢的，我都轉頭就走，我又不是非買他家的不可」、「問了不說價錢，我就不買了。」

也有網友看到照片後，發現原PO買的應該不是一般的黑糖糕，「看圖，那是加了桂圓的，不是原味肯定比較貴，我都吃原味」、「桂圓口味的比較貴，今天我在南庄老街有買，原味2個100元、桂圓口味1個120沒錯，店家有說這口味比較貴，因為桂圓很貴，我買過純桂圓肉很貴。」