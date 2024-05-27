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2勇消恐被焦油擋視線！他曝火場經驗「手電筒照也看不清」：視線0

▲現場為方便雲梯車作業，封路進行搶救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲現場為方便雲梯車作業，封路進行搶救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

新竹市東區慈雲路大樓火警，造成2名勇消不幸殉職，目前大樓內初估還有逾200人待援，有網友分享，曾參與過坑道失火的救災現場，現場全黑，視線根本看不清楚，手電筒什麼都照不到，跟電視上演得完全不一樣，他也點出4問題，「既然是雙人作業，為何沒有保持聯繫？」

「先為兩位英雄說聲RIP，你們任務結束了，安息吧」，該網友在PTT發文，多年前當兵時曾參與過一次坑道失火的救援經驗，「那種經歷我一輩子都不會忘的」，當時沒有任何防護裝備 ，只有防毒面具、手電筒和滅火器，跟著學長順著地上消防水管快步地進坑道。

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他透露，火場的視線為零，是全黑的，手電筒什麼都照不到，「絕不是電視電影上演的，你可以用火光看到周圍的景象」，高熱的水蒸氣罩著全身，一直往前走，但根本不會知道真實距離感，「只知道腳下一直用腳側踢著消防水管」。

他點出4問題，「有那麼多次傷亡經驗了，為何不確定火場有人在衝？這次真的火場中有人受困嗎？還是又跟之前一樣白白的犧牲？」「氧氣一旦過半，不是應該強制退出火場嗎？」「既然是雙人作業，為何沒有任何一位提醒要即時退出火場？火場內外通訊為何沒有以分鐘，或是更短時間為單位保持聯络？看時序，兩人進火場到被發現倒下隔了40分鐘，中間雙方聯絡在幹嘛？」

最後他提到，身上應該要綁繩索，「這樣不管是進去找他們，或是讓他們原地撤出都很方便，才不會有迷路的問題」。

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲2消防殉職。（圖／新竹市政府）

貼文曝光，掀起網友討論，「東西掉下來壓到綁在身上的繩索，反而變成全力跑時被拉到」、「綁繩索不是很安全，沒辦法保證走過的路不會出事情，反而可能害到正常的作業」、「正常來說火場外要有安全官記進去的同仁氣量，消防員自己也要隨時注意氣量」、「是要怎麼確定有沒有人啊？不可能」。

由於晴空匯火警地下室電纜線燒毀，大火、濃煙被隨著黑色黏著性物質，類似焦油，導致消防員面罩、雙手都被黑色物質給附著。金山分隊長陳佳民稍早受訪表示，視線完全被覆蓋，且濃煙中還含有黏著性的黑色焦油，焦油隨著煙霧飄散、附著在隊員的裝備、面罩上，導致視線、辨別方向更加困難，過去也不是沒有遇到，但從來都沒有「這麼嚴重的」。

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