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印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

▲全台最大的印度文化主題活動之一「印度夏日狂歡節」。（圖／翻攝印度台北協會臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

全台最大的印度文化主題活動之一「印度夏日狂歡節」，今年選擇在台北華山1914文創園區舉辦，連續兩天的活動在26日晚間落幕，吸引數千民眾前往體驗印度多元文化。印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）表示，很高興能在台北這個活潑的國際城市舉辦印度文化活動，透過舞蹈、音樂及美食呈現印度多元的文化，非常歡迎台灣朋友造訪印度，親自體驗這個美麗國度的魅力。

印度台北協會（India Taipei Association）舉辦的「印度夏日狂歡節」，今年的節目與活動設計可謂空前精彩，內容除了有超過30場音樂舞蹈表演與40個印度主題攤位，現場還架起印度「粉紅之城」齊浦爾（Jaipur）的皇宮，以及仿造琥珀堡（AMBER PALACE）的超大拱門等藝術裝置，供喜愛拍照打卡的民眾們合影留念。

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▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

在音樂與美食的安排上，此次的活動規劃了寶萊塢舞蹈與印度古典舞蹈的演出，同時穿插印度樂器塔布拉鼓演奏、瑜伽吟唱、民間歌謠等表演。共襄盛舉的民眾除了欣賞印度音樂舞蹈演出，也可在全台13家印度餐廳美食攤位中享用道地的印度餐點。值得一提的是，主辦單位甚至還安排了瑜伽練習區，讓台灣民眾有機會體驗結合瑜珈、按摩、飲食、草藥等養生方法的印度阿育吠陀。喜歡印度手繪的民眾，也可以在藝術文化區與Henna手繪藝術家互動，在手臂畫上相當受歡迎的印度生命樹圖紋手繪。

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

對於「印度夏日狂歡節」慶祝活動在台灣受到喜愛，印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）在活動開幕致詞時表示，他非常高興能夠透過舞蹈、音樂及美食，讓台灣的朋友們體驗印度多元的文化，明年是台印互設代表處30週年，相信兩國關係未來將持續蓬勃成長。

另外，外交部政務次長田中光在出席活動時也表示，隨著台印度關係穩健成長，民間交流也日趨熱絡，這要歸功於印度台北協會，以及在台的印度僑民們努力推廣印度豐富且獨具特色的文化傳統。田中光也以台灣與印度都盛產芒果為例指出，兩國情誼就像芒果般又甜又濃，外交部將持續在這樣友好合作的基礎上，與印度共同深化實質交流。

▲印度夏日狂歡節。（圖／翻攝印度台北協會臉書）

▲印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）。

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