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大陸 大陸焦點 特派現場

岳父母連寄海鮮3個月！年輕女婿崩潰退群　竟是得了「這個病」

岳父母連寄海鮮3個月，年輕女婿崩潰退群。（示意圖／photoAC）

▲岳父母連寄海鮮3個月，年輕女婿崩潰退群。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大陸廣東省深圳的小何（化名）最近經常半夜醒來，要很長時間才能再次入睡，因為睡不好導致白天乏力，人也變得焦躁，動不動就發脾氣。小何和妻子感情很好，女方理解丈夫睡不好導致脾氣差，盡量避讓。小何覺得慚愧，有時候特意晚點回家，在街頭晃蕩。

綜合陸媒報導，小何平時對任何信息都覺得敏感和打擾，親友群信息一條條蹦出來，他只能點開又滑走，在群裡很久沒說話。就在這個過程中，在異地的岳父母有些奇怪，突然熱情地告訴他春天了，要給夫妻倆寄新鮮的海鮮。

小何表達謝意，和妻子商議，最好不要寄太多，因為他出生內陸，從小不愛吃海鮮；妻子也說平時工作忙，沒空做飯，今年不用寄。岳父母有點疑惑，最後少寄了一些。小何再次跟岳父母溝通，希望不要寄了，可第2個月，海鮮準時抵達，又把冰箱塞得滿滿的。送了一部分給親友後，把冰箱清空足足花了小個半月。

小何和妻子只能反覆謝絕，結果到了第3個月，海鮮大豐收，岳父母的快樂溢出親友群，海鮮按時到達。小何看著滿冰箱的海鮮，發現連吃什麽這個小小的決策，他竟然都無法自主，整個人崩潰了，隨後在親友群裡指責岳父母「不尊重我們的感受，強行介入我們的生活」，然後退出了群組。

經過醫生分析，小何最終被確診為抑鬱症，隨後接受藥物治療。妻子向父母告知小何的身體和情緒狀況，獲得支持，最終解除家庭危機。醫生讓小何做心理測評，結果很有意思，即使在焦慮失眠如此明顯的情況下，焦慮抑鬱測評結果卻顯示為正常，SCL-90僅提示不安全感內外投射顯著。

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