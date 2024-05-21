愛喝酒吃海鮮！他「手背冒出10顆大貢丸」　全台40萬人有風險

▲愛喝酒、吃海鮮恐會引起痛風。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

國內痛風族群明顯年輕化，40歲以下患者已超過一半，而全台至少有40萬名痛風患者，其中男性佔九成。免疫風濕科醫師賴漢明表示，痛風是因尿酸過高而導致，高尿酸的原因，除了先天遺傳外，愛喝啤酒、含糖飲料、吃海鮮、內臟等高普林食物過量，也會引起痛風。

中正脊椎骨科醫院免疫風濕科醫師賴漢明表示，歷史上許多將相王侯皆為痛風所苦，因此又被稱為「王者之病」，隨著現代生活水準提升，痛風已轉型為「眾病之王」。台灣至少有40萬名痛風患者，以男性居多佔90％以上，停經前婦女甚少有痛風，女性通常在50歲以後才發病。痛風發作以大腳趾、腳踝及膝關節出現紅、腫、熱、痛最常見。

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▲一名患者的手長出大大小小的結節。（圖／中正脊椎骨科醫院提供）

賴漢明說，他曾收治一位40歲病人，因手脚關節發炎腫痛，並長出許多不痛的結節，某天病人發高燒且手脚多處關節急性腫痛，無法行動而就醫，經檢查診斷病人是慢性痛風關節炎合併腎結石併發急性腎盂腎炎且引發败血症。

賴漢明表示，患者經檢驗數據顯示病人血中尿酸值高達12（正常< 7）。更呈現急性腎衰竭、高血鈣、高血鈉、低血鉀等多重電解質失調，經住院治療2星期，才順利出院。之後在門診花3個多月才把尿酸降到6，也讓他腎功能恢復到正常八成。

▲中正脊椎骨顆醫院免疫風濕科醫師賴漢明。（圖／記者許宥孺翻攝）

賴漢明指出，高尿酸產生的主因有2種，一為高普林食物飲食過量，造成血中尿酸過高（約佔一到兩成患者），另一原因為先天遺傳在腎臟的腎小管無法排出尿酸（約佔八到九成患者），進而在體內關節及皮下堆積，產生痛風結晶及關節炎。

賴漢明建議，痛風患者僅部分可透過飲食調整改善，腎小管無法排出部分為先天遺傳，必要時需藉由藥物來治療。飲食原則，包括保持均衡飲食，五穀雜糧、蔬果類、蛋豆魚肉類應以2:2:1的比例攝取。其次每日飲水2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸同時預防腎結石。另外適量攝取豆製品，植物性普林不會提升體內的尿酸濃度。攝取適量蛋白質、減少油脂攝取、不喝含酒精飲料，特別是啤酒，而且不喝含糖飲料。