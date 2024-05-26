以色列無人機轟炸加薩學校！　至少10死「含多名兒童」

▲以色列無人機25日朝加薩北部賈巴利亞的一間學校發動攻擊，造成至少10人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方一架無人機25日朝加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）的一間學校發動攻擊，造成至少10人死亡，其中包含多名兒童。聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，加薩走廊36間醫院中，有21間停止營運、15間僅部分運作，醫療系統已幾近崩潰。

根據CNN報導，位於賈巴利亞郊區薩夫塔威（Saftawy）的Al-Nazla學校是當地人民的避難所，但25日卻有一架無人機朝其發動攻擊，導致至少10人死亡，包含多名兒童。目擊者指出，有一名父親當時正在替孩子做麵包，結果和兒女一起在這場襲擊中喪生。

目前以色列軍方尚未對此做出回應，而加薩走廊的人道主義局勢也在持續惡化。

▲▼加薩北部賈巴利亞的一間學校遭襲擊，現場留下滿地鮮血。（圖／路透）



聯合國人道事務協調廳表示，截至目前為止，加薩36間醫院中，有21間停止營運、15間僅部分運作，還有另外6間正常運作的野戰醫院，但根據加薩衛生部的數據，現在所有營運中的醫院床位，是其容量的4倍以上，「燃料、醫療用品和設備短缺，正威脅著僅存衛生設施的運作能力。」

聯合國援助機構警告，加薩中部流離失所的巴勒斯坦人民，現在每天僅靠3%的最低水需求標準生存，且腹瀉、甲型肝炎等傳染病數量正急速增加，5歲以下兒童首當其衝。

拉法科威特醫院（Al-Kuwait Hospital）的院長阿爾霍姆斯（Dr. Suhaib al-Homs）更在WhatsApp發出影片呼籲，該間醫院是拉法中部唯一一間民眾可自行抵達的醫院，其餘野戰醫院必須依靠救護車，但該醫院的燃料已快用盡，呼籲世界衛生組織出手相助。