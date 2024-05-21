車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

▲林姓車手竟隨車自備點鈔機，犯案時隔月餘再遭南投警查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

董姓男子誤信投資廣告和話術，交付詐騙集團車手多達600餘萬元後，報警求助；警方隨董男到面交地點部署埋伏，當場逮捕23歲嫌犯林姓男子，赫然發現林男在4月才因詐欺案遭警方查獲，僅時隔1個多月再犯，這次甚至隨車攜帶點鈔機，「專業升級」的程度令警方直呼不可思議。

南投警分局指出，半山派出所20日又接獲投資詐騙受害人報案：董姓男子誤信網路投資廣告，依照社群平臺教學課程操作後，陸續以面交方式交付對方一名男子超過600萬元，等到無法獲利出金時，才驚覺可能遭騙，因此求助警方。

半山派出所長林靖崴得知董男還與車手約定隔天（21日）面交「投資」款項，認為機不可失，立即指派員警於當天到面交地點部署埋伏，車手在中午時分依約到場，員警立刻上前予以逮捕，並查扣詐騙贓款600萬元整；未料員警經盤查後，發現車手林姓男子不但年紀尚輕，竟還隨車攜帶點鈔機，而且在4月15日就曾遭警方查獲，才過1個月又故態復萌、當起車手，令警方除了感慨也只能搖頭。

南投分局表示，本案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯，也呼籲民眾切勿輕信社群平臺上的投資廣告，對方若相約面交現金，幾乎都是詐騙，有相關疑義可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙；而行政院會日前通過「打詐新四法」，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，詐欺金額達1000萬元以上，最重可處10年徒刑，得併科3000萬元以下罰金，希望有效遏止詐欺犯罪。