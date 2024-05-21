　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

▲林姓車手竟隨車自備點鈔機，犯案時隔月餘再遭南投警查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲林姓車手竟隨車自備點鈔機，犯案時隔月餘再遭南投警查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

董姓男子誤信投資廣告和話術，交付詐騙集團車手多達600餘萬元後，報警求助；警方隨董男到面交地點部署埋伏，當場逮捕23歲嫌犯林姓男子，赫然發現林男在4月才因詐欺案遭警方查獲，僅時隔1個多月再犯，這次甚至隨車攜帶點鈔機，「專業升級」的程度令警方直呼不可思議。

南投警分局指出，半山派出所20日又接獲投資詐騙受害人報案：董姓男子誤信網路投資廣告，依照社群平臺教學課程操作後，陸續以面交方式交付對方一名男子超過600萬元，等到無法獲利出金時，才驚覺可能遭騙，因此求助警方。

▲專業車手竟隨車自備點鈔機，犯案時隔月餘再遭南投警查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

半山派出所長林靖崴得知董男還與車手約定隔天（21日）面交「投資」款項，認為機不可失，立即指派員警於當天到面交地點部署埋伏，車手在中午時分依約到場，員警立刻上前予以逮捕，並查扣詐騙贓款600萬元整；未料員警經盤查後，發現車手林姓男子不但年紀尚輕，竟還隨車攜帶點鈔機，而且在4月15日就曾遭警方查獲，才過1個月又故態復萌、當起車手，令警方除了感慨也只能搖頭。

▲專業車手竟隨車自備點鈔機，犯案時隔月餘再遭南投警查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，本案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯，也呼籲民眾切勿輕信社群平臺上的投資廣告，對方若相約面交現金，幾乎都是詐騙，有相關疑義可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙；而行政院會日前通過「打詐新四法」，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，詐欺金額達1000萬元以上，最重可處10年徒刑，得併科3000萬元以下罰金，希望有效遏止詐欺犯罪。

ET快訊
23歲女墜補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導
快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊反黑箱、反擴
快訊／雨彈夜襲！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
20歲護理生中捷砍人　網友灌爆臉書：太諷刺了吧
快訊／3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄
快訊／新加坡航空1死30傷　緊急迫降曼谷機場
快訊／3刀男砍人喊：我不想死！坐輪椅離開醫院　穿病人服赤腳移
快訊／殺人未遂逃竄雙北　新北校園今明兩天暫停開放
快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光
快訊／殺人未遂犯躲北市第3天！警發布全台緊急查緝專刊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

黃勇傳事件打擊士氣　餅總請出「雙陳」帶頭激勵

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5／27起暫停營業　業者曝：人力短缺

金智媛見面會門票秒殺！　「50萬人湧入搶800張票」粉絲全崩潰

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

中捷砍人！3刀男「父母都有醫學背景」

更多熱門

相關新聞

台中西區旅店加碼10年長約　房東穩收租金7200萬元

台中西區旅店加碼10年長約　房東穩收租金7200萬元

旅宿業者投資信心大增，位於台中美術館特區「愛萊時尚旅館」，在地經營10年後，3月再以每月60萬租金簽下10年長約，創下西區實價登錄紀錄來第三高價，換算下來，地主未來10年將再收7200萬元租金。

30歲男缺錢淪詐欺車手！首次任務就失敗

30歲男缺錢淪詐欺車手！首次任務就失敗

黃金價格漲瘋刷新紀錄！白銀更猛

黃金價格漲瘋刷新紀錄！白銀更猛

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

00940換股中　一表看出場進度

00940換股中　一表看出場進度

關鍵字：

詐騙集團投資車手點鈔機累犯

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面