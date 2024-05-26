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結帳收到「48年前10元紙幣」　內行人急喊「快收藏」：撿到寶！

▲▼結帳收到「48年前10元紙幣」　內行人急喊「快收藏」：撿到寶。（圖／翻攝FB「糖水雄」）

▲糖水店結帳收到48年前的10元紙幣。（圖／翻攝FB「糖水雄」）

文／香港01

舊版鈔票除了是歷史印記，也可能具有收藏價值！香港近日有糖水店（甜品店）發文稱收到顧客付錢時給了「青蟹」，也就是舊式10元紙幣，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網友看到鈔票照片後都表示新奇，而且相當羨慕，勸樓主好好保留，「嘩，第一次見」、「撿到寶！留起」、「這張應該高過票面價值」。

日前有糖水店在Facebook專頁「糖水雄」發文，稱收到客人付錢時，發現其中10元紙鈔是舊式鈔票，令他驚呼「幾世紀之前？」。從照片可見，該張綠色10元紙鈔的發鈔銀行為「香港上海匯豐銀行」，發鈔年、月、日是1976年3月31日。紙鈔表面略有發黃，但沒什麼摺痕，圖案清晰。

照片引起網友熱議，有年輕網民表示新奇，「嘩，第一次見」、「真的未見過」，也有人好奇顧客身份，「這個客人是不是時空穿越過來？」、「想知甚麼客人給的」。樓主回應「1個約30幾歲的阿姨」，令網民充滿遐想，笑稱想到電影《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花一角，「是不是穿旗袍，還拿一個保溫壼來買？」、「請問石塘嘴怎麼去啊，我想找12少呀」。

有部份網友向樓主表示有意收購，「古董，想要，是我出生的年月份」。也有不少人勸樓主好好保留，指70年代的紙鈔有收藏價值，「撿到寶！留起」、「這張應該高過票面值」、「正點！收藏紀念了」。但也有網友提出質疑，指同款鈔票發行量不低，「我媽有一疊」、「應該不少人有」，也有人問「還能用嗎？」。

記者在網上拍賣交易平台「旋轉拍賣」以「70年代匯豐10元」字眼搜索，發現有不少放售項目，依據鈔票使用度、完整度、保存狀況及序列號「漂不漂亮」等以不同價位發售，有的在100元以內，有的介乎100元至數百元。而搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元。

▼相近年份的紙幣在網路拍賣上能找到不少。

▲▼結帳收到「48年前10元紙幣」　內行人急喊「快收藏」：撿到寶。（圖／翻攝FB「糖水雄」）

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