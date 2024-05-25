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社會 社會焦點 保障人權

80歲股神「切磋股技」陷美人計　美女助理灌迷湯...削走他2千萬

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局接獲報案，陳姓股神縱橫股海多年，卻陷「美人計」損失2千萬，另名男子也慘被騙走2千萬。(圖／記者吳杰澄攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局近日接獲多起投資詐騙案，其中1名素有「股神」稱號的男子，在網路上看到臉書連結股市名人的通訊軟體聯繫方式，本著交流切磋加入後，卻認識1名照片可人的女助理，女助理讓股神瞬間迷昏頭加入推薦的APP軟體，男子先後儲值2千萬但最後卻以各種理由不出金，讓股神慘遭滑鐵盧，另名男子已是以同樣手法被騙，警方呼籲民眾應慎加注意。

警方調查，80歲的陳姓退休男子，平時鑽研股票投資，因為經常獲利頗豐，所以在朋友間素有「股神」的稱號，陳於2月某日在臉書廣告上看到某股市名人的Line連結，想到棋逢對手於是加對方Line想要交流切磋，對方卻轉介紹1位女助理「莉」，說是要跟陳男多多學習。

但是「莉」的通訊軟體照片可人，聲音甜美，甚討陳姓股神歡心，經過1個月後，「莉」給陳男介紹一個「新展E點通」APP，說這是集眾多股市名人資金經心佈局的投資軟體，只要儲值投資一定賺錢，陳男自3月起分次先陸續儲值約300萬元買進APP中的飆股，儲值方式以面交及匯款2種方式。

投資之後，陳姓男子也把當中自己認為應獲利了結做「當沖」的股票賣出，於3月底出金2次共68萬元，而其他尚未賣出仍繼續存放在APP裡的飆股均有如神助般天天漲停，陳姓股神以為發現好東西了，於是陸續分次加碼儲值共約1000萬元。

直到4月間，「莉」發現陳男口袋深，又介紹另1位名叫「林惠儀」的股市助理，「林惠儀」向陳姓股神推薦同樣的好康股市投資APP「永鑫投資」，陳姓股神唯恐錯失良機，又再加碼近1000萬元。惟與所有股市投資詐欺一樣。

陳姓男子從之前3月底2次成功出金獲利以後，卻再也領不到一分錢，理由就是各樣的「要補稅」、「金管會介入調查」等塘塞理由，經陳姓股神向警方報案詢問確認後，只好認栽，前後共慘賠2000多萬元。

無獨有偶，刑事局也發現有另1名桃園市許姓男子也於2月遭遇同樣投資詐欺手法，儲值30萬元後無法將獲利40萬元出金，經詢問親友得知遭詐欺後憤而報案。卻於報案之後詐欺集團女助理「美玲」持續與許姓老翁聯絡，表示是匯款疏失，並真的匯給許姓老翁40萬元。老翁因此相信這是誤會。

許姓男子又看到APP裡的持股繼續狂飆，以為這真是賺錢的好東西，就把告訴他這是詐欺的人都罵了一頓，還前往派出所要去撤銷報案。結果也是重蹈覆轍分次儲值了近2000萬元，直到4月底準備退場，卻又發生與陳姓男子相同問題，才驚覺這真的是一場騙局。

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