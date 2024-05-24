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社會 社會焦點 保障人權

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客人　警同步搜索介紹人...查扣3手機

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔住處遭搜索，檢警也同步搜索賀的友人，查扣2人3支手機。（圖／記者周宸亘攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

知名藝人賀軍翔位於北市住處，24日遭到北市警局松山分局警員搜索，當場帶走賀軍翔的手機，據悉，因賀軍翔今年1月間在不對外開放的私人招待所涉嫌性侵女客人，被害女憤而委由律師提告，警方除了搜索賀軍翔住處之外，還同步前往賀軍翔一名友人住處，並帶走該名人員的手機。

藝人賀軍翔住家24日驚傳遭搜索，台北地檢署證實，為保全證據，24日上午指揮警方前往賀軍翔住家搜索，並查扣手機等相關證據，另外也同步前往賀軍翔一名友人住處搜索，也搜索查扣2人共計3支手機。

據了解，賀軍翔是因為在今1月間與一群友人前往一處私人招待所喝酒，但是卻對招待所內其他女客「毛手毛腳」，女客對賀軍翔提出妨害性自主告訴，檢警為保全證據，才在24日兵分2路，針對賀以及賀的友人進行搜索。

承辦檢察官認為，有必要釐清賀軍翔與友人相約聚會的經過，以及他與提告女子之間的認識經過，為先保全相關必要事證，因此指揮松山分局警員偵辦。

警方也在24日上午10時許，持法院核發搜索票，前往賀軍翔住處以及相關處所進行搜索，並查扣手機等證物，不排除未來視案情調查需要，傳喚賀軍翔或其他證人出庭還原真相。

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