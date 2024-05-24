女服務生控賀軍翔性侵！赴朋友招待所喝酒出事　已到案完成筆錄

▲賀軍翔已因被控涉嫌妨害性自主案件到警局製作筆錄，未來不排除再被檢察官傳喚出庭。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

藝人賀軍翔驚傳遭控告涉嫌性侵案，有女子指控，今年初在一場私人聚會中，遭賀軍翔侵犯，警方獲報通知賀軍翔到警局製作筆錄後，將案件依妨害性自主罪嫌函送法辦，台北地檢署為確認賀軍翔與提告女子的認識、交往經過，因此在24日指揮台北市松山警分局前往賀軍翔與相關處所搜索，並查扣手機等事證，不排除傳喚賀軍翔出庭釐清真相。

賀軍翔先前曾遭狗仔報料，在友人張勛傑的慶生會上，喇舌酒店小姐，顧家好男人的形象被打破，當時賀軍翔透過律師事務所發聲明澄清：「賀先生並未與任何第三人有踰矩行為」，24日媒體披露賀軍翔住處遭警方搜索時，外界一度以為與狗仔報料的喇舌事件相關，賀軍翔經紀人則在第一時間表示完全不知情。

因賀軍翔遭控妨害性自主案件從未曝光，檢警僅證實有搜扣行動，但否認傳喚或拘提相關涉案人士，對其餘相關案情三緘其口。

據了解，賀軍翔成為刑案被告，是起源於今年初的一場私人聚會，當時賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場有一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方因此曾通知賀軍翔與相關在場人士到案，說明聚會當天的情形，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。

承辦的婦幼專組檢察官認為，有必要釐清賀軍翔與友人相約聚會的經過，以及他與提告女子之間的認識經過，為先保全相關必要事證，因此指揮松山分局警員，在24日上午持法院核發搜索票，前往賀軍翔住處以及相關處所進行搜索，並查扣手機等證物，不排除未來視案情調查需要，傳喚賀軍翔或其他證人出庭還原真相。