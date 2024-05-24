立法院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光

▲立法院續審國會改革法案，濟南路聚集抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

立法院今（5/24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，稍早主辦單位公布現場已集結超過3萬人，目前除了青島東路、濟南路封閉管制之外，中山南路慢車道也開始進行管制。而民進黨立委們現身立法院連接天橋，與現場民眾一同高喊「反黑箱、反擴權」並鞠躬道謝。

立院續審國會改革法案，濟南路聚集大量抗議群眾，也已滿到中山南路，主辦單位喊出現場超過3萬人。民進黨立委林淑芬、蘇巧慧、張宏陸、王定宇、劉建國、邱議瑩等人身穿黑色T-Shirt、頭綁抗議頭巾，到立法院連接天橋向民眾致意，一同高呼口號「反黑箱、反擴權」，也鞠躬道謝。

▲濟南路聚集大量抗議群眾，也已滿到中山南路。（圖／記者林敬旻攝）

因抗議人潮眾多，且今有各方支持者申請集會，警方說明，今天立院週邊國會改革法案反對方團體所申請路權位於青島東路西側，包括中山南路、濟南路西側；贊成方則是青島東路東側。有關路線規劃，呼籲參與反對方部分，務必由中山南路進入會場；贊成方由林森南路進入活動現場，以區隔雙方陣營。

警方表示，目前並未估計晚上的人潮情況，但已做好充分準備，會視現場人潮實施交通管制，提醒雙方支持者應尊重彼此言論表達，「不要互相刺激」，現場如果有發生違反情事，也會依法辦理。

▲民進黨立委與民眾一同喊口號。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）