孩子撿貝殼「狂撈72顆特有種蛤蜊」　媽被重罰283萬！全家慘痛教訓

▲墨西哥三角文蛤（Tivela stultorum）也稱為皮斯摩蛤（Pismo clams）。（圖／取自維基共享資源）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州單親媽媽蘿斯（Charlotte Russ）去年底帶孩子們前往被稱為「世界蛤蜊之都」（Clam Capital of the World）的皮斯摩海灘（Pismo Beach）旅行，孩子們在沙灘上撿拾了72顆貝殼，結果導致她當場被開罰8萬多美元，因為那不是普通貝類而是特有種的「墨西哥三角文蛤」。

根據KFSN-TV等美媒報導，蘿斯和孩子們都以為在海灘上收集的只是普通的貝殼，結果當他們正準備離開前，加州魚類和野生動物部門官員巡邏時注意到了他們，並發現孩子們違法撿拾了72顆墨西哥三角文蛤，當場開罰。事後，蘿斯收到的罰單金額相當驚人，高達8萬8993美元（約新台幣283萬元）。

魚類和野生動物部官員向美媒解釋，這項禁止撿拾墨西哥三角文蛤的法規，是為了保護這種主要棲息在皮斯摩海灘的特有種貝類，「我們必須讓牠們成長到4英寸半（約10公分）大，這樣牠們才能產卵，並且每年都育出後代。」

官員補充，如果是已經死去的海星等生物，或是破碎的貝殼，是可以合法撿拾的，但如果兩邊的貝殼都完整且不易分開，那就是活著的蛤蜊。地方政府2023年全年在皮斯摩海灘開出了58張罰單。

幸好，蘿斯向法官解釋誤會後成功爭取將罰款減至500美元（約新台幣1.5萬元）。她表示，這次事件讓她和孩子們都學到海灘上的東西不能隨便撿回家，也能分得出來蛤蜊和貝殼的差別，「這絕對是一趟昂貴的皮斯摩之旅」。此外，蘿斯認為，海灘上應該增加更多醒目的警語標誌，希望不會再有人不慎觸法。