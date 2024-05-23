國際黃金價格一夜跳水！　陸國內金價「每克下跌45元」

▲近期大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際黃金價格一夜大跌，大陸國內金飾價格今（23）日回落，周大福足金飾品價格為每克729元（人民幣，下同），當日凌晨價格每克739元，一夜每克下跌10元（約台幣45元）。除周大福外，六福珠寶、潮宏基等金店黃金價格均有下跌。

據《溫洲日報》報導，金價漲勢迅猛，目前黃金還能買買買嗎？對於接下來黃金的走勢，多家機構和分析師表示，金價未來仍有上漲空間，或將衝刺2500美元／盎司。

▲周大福金價下跌。（圖／翻攝自微博）

招商銀行研究所判斷，央行加速購金的趨勢已經形成，且聯準會只要不大幅收緊貨幣政策，黃金在趨勢上預計將繼續上漲。

不過業內人士提醒，希望個人投資人應合理配置家庭資產，要從投資角度出發，而不要去投機交易，最好是按需配置。因為當前金價處於相對高位，如果外部情勢改變的話，隨時有可能出現較大的回檔。

▲陸多個品牌金價均下跌。（圖／翻攝自微博）

大陸財經部落客「狂龍神騎士」指出，「黃金作為一種傳統的避險資產，在地緣風險頻發、美元地位相對下降以及全球央行購金需求增加的背景下，雖然出現短期內的『跳水』，但後市依然有一定的上升機會。不過由於近期金價漲幅偏大，在目前這個位置投資期待值就需要更加謹慎為主。」