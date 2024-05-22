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拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

▲屏東縣政府警察局局長戴台㨗至東港玉山銀行表揚機警行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局局長戴台㨗至東港玉山銀行表揚機警行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子聽信網路投資群組遊說，至銀行提領300萬元匯入指定帳戶，行員發現有異，聯絡東港警分局員警到，即時拆穿騙局，縣警局長戴台㨗獲悉，前往頒發獎勵金及警察小熊娃娃表揚。

▲屏東縣政府警察局局長戴台㨗至東港玉山銀行表揚機警行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

日前東港警接獲玉山銀行東港分行通報稱，一名陳姓男子欲提領及匯款大額款項，且對於匯款帳號及目的支吾其詞，請東濱所所長吳東儒到場關心了解，得知陳男聽信網路投資群組遊說，欲提領新台幣300多萬元並匯款至指定帳戶，經過警方及銀行行員苦心勸說下，他才恍然大悟，原來是一場「假投資」騙局。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗知悉後，即於翌日親赴銀行代表縣長頒贈獎勵金及象徵榮譽的警察小熊娃娃予阻詐有功行員，並感謝銀行行員對於民眾辦理提款或匯款等業務，多加留心有無遭詐騙徵兆及細心關懷提問，機警通報警方協助查證及關懷，及時保住民眾財產。

東港警分局長林志弘表示，近年經濟通膨及網路資訊發達，許多民眾想透過網路投資來增加被動收入，誤信投資詐騙陷阱的事件有增無減，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、保證獲利等詐騙話術，請勿投資、更勿輕信網友所提供不明之投資管道，多加查證並提高警覺，適時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以維自身財產安全。

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